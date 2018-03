Skupina Lucie přidala koncerty v Praze i v Brně

Skupina Lucie přidala dva další koncerty do svého letošního podzimního turné, a to v Praze a v Brně. Uskuteční se u příležitosti vydání alba Evolucie, které momentálně chystá. Bude to nová studiová deska po šestnácti letech.