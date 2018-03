Lady Bird

Video

Trailer k filmu Lady Bird

Christine své jméno a katolickou střední školu nesnáší stejně jako mámu, která jí vnucuje svoje představy o tom, co je pro ni nejlepší. A jako rodné Sacramento. Říká si Lady Bird a trvá na tom, aby jí tak říkali i všichni ostatní. Touží najít svou první velkou lásku, ale projde spíš karamboly, na chvíli zradí svou nejlepší, méně přitažlivou kamarádku, vyzkouší alkohol, sex i ponížení z vlastní lži. A možná trochu dospěje.

Lady Bird, USA 2017, 94 min., režie: Greta Gerwigová, hrají: Saorsie Ronanová, Laurie Matcalfová, Tracy Letts, Lucas Hedges a další.

Já, Tonya

Video

Trailer k filmu Já, Tonya

Divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touha, vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších skandálů sportovní historie. Tonya Hardingová patřila mezi nejlepší krasobruslařky světa, všichni si ji ale budou navždy pamatovat ve spojení s šokujícím útokem na její soupeřku Nancy Kerriganovou.

Já, Tonya, USA 2017, životopisný/sportovní, 120 min., režie: Craig Gillespie, hrají: Margot Robbie, Sebastian Stan, Paul Walter Hauser a další.

Rudá volavka

Video

Trailer k filmu Rudá volavka

Dominika Jegorovová je baletkou, kterou její dravost dovedla až na hranici sil. Když se z ní stane už jen bývalá primabalerína, čelí velmi bezútěšné a nejisté budoucnosti. Díky tomu se stává snadnou kořistí ruské tajné zpravodajské služby jako volavka. Po ukončení sadistického tréninku je nasazena na důstojníka CIA Nathaniela Nashe, který řídí nejdůležitého špióna.

Rudá volavka, USA 2018, thriller, 140 min., režie: Francis Lawrence, hrají: Jennifer Lawrenceová, Joel Edgerton, Matthias Shoenearts, Jeremy Irons, Charlotte Ramplingová a další.

Winchester: Sídlo démonů

Video

Trailer k filmu Winchester: Sídlo démonů

Nejstrašidelnějším domem v lidské historii je údajně sídlo rodiny Winchesterů, které stojí v Kalifornii, na odlehlém místě asi 80 kilometrů od San Francisca. Nechala ho postavit Sarah Winchesterová, dědička jmění rodiny Winchesterů. Stavěli ho nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu osmatřicet let, tyčí se do výšky sedmi poschodí a nachází se v něm stovky pokojů.

Winchester: Sídlo démonů, USA/Austrálie 2018, horor, 99 min., režie: Michael Spierig, Peter Spierig , hrají: Helen Mirrenová, Sarah Snooková, Jason Clarke a další.

Nikdys nebyl

Video

Trailer k filmu Nikdys nebyl

Joe si nese řadu jizev nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dětství a ze své kariéry agenta jednotky FBI pro boj s prostitucí. Svůj bezvýchodný život tráví mezi domem a nebezpečnými misemi, na nichž zachraňuje ženy, které se staly oběťmi obchodu s bílým masem. Jednou však nezůstane jen u záchrany bezbranné ženy. Joe zasáhne do pedofilní sítě, jejíž vlákna vedou vysoko...

Nikdys nebyl, Velká Británie / Francie / USA, 2017, thriller, 95 min., režie: Lynne Ramsayová, hrají: Joaquin Phoenix, Alessandro Nivola, Alex Manette, John Doman, Judith Robertsová a další.

Noční hra

Video

Trailer k filmu Noční hra

Pravidelné společenské herní večery, které Max a Annie hrají s dalšími páry, naberou obrátky ve chvíli, kdy Maxův charizmatický bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou vraždou, včetně falešných lupičů a federálních agentů. Takže když je Brooks unesen, je to pořád ještě součást hry... nebo není?

Noční hra, USA, 2018, drama/komedie, 100 min., režie: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein, hrají: Rachel McAdamsová, Jason Bateman, Jesse Plemons, Kyle Chandler, Billy Magnussen a další.

Triky s trpaslíky

Video

Trailer k filmu Triky s trpaslíky

Chloe a její maminka Catherine se stěhují do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. Chloe začíná chodit do nové školy a snaží se spřátelit se svými spolužačkami. Navíc se do ní zakoukal kluk ze sousedství Liam, který se ji neustále snaží oslnit. Chloe si ale postupně začne všímat, že se v domě dějí divné věci...

Triky s trpaslíky, USA/Kanada, animovaný, 89 min., režie: Peter Lepeniotis