„Je to vlastně vtipný proces. Nejdřív jsem složila hudbu k filmu, pak jsem filmovou hudbu přearanžovala do samostatných písní na básně Barkovové, a abychom je mohly hrát s kapelou živě, bylo třeba je zase posunout a přiblížit našemu nástrojovému obsazení. Některé písně tedy mají nový rozměr a mně se to tak moc zalíbilo, že jsem se rozhodla na písničku Já, Anna Alexandrovna natočit i klip. Představuje celé mé 4Trio v nejaktuálnější formě a zvuku,“ vysvětluje Vladivojna.

Vladivojna La Chia s albem svých písní.

FOTO: Supraphon - Lukáš Kadeřábek

Zajímavou kapitolou je jejich živé provedení písniček, které mohou fanoušci poznat během března a dubna na pěti koncertech Vladivojny La Chia s pětičlenným 4Triem. Odehrají se 1. března v trutnovském Uffu, 6. dubna v pražském JazzDocku, 19. dubna v Cooltouru v Ostravě, 24. dubna v Huse na provázku v Brně a 25. dubna v hodonínském kulturním domě.

Kromě toho lze Vladivojnu La Chia s částí její kapely vidět 10. března na slavnostním udílení cen České filmové a televizní akademie Český lev, kde se postarají o živý hudební doprovod celé akce.