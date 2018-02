Vtiskli jim novou aranž, a tak se písničkářsky jemné skladby mohou pyšnit koketérií s elektronikou, ke které je přivedl právě producent. Bohadlovou novou ambicí je totiž oslovit širší spektrum posluchačů, než tomu bylo dříve.

V loňském roce skončila činnost kapely BohadloBand, ve které měl hlavní slovo. Rozhodl se proto vypravit na sólovou dráhu.

„V kapele jsem byl se svým bratrem a bratrancem. Byla to rodinná záležitost, ale postupně se jí kvůli pracovním povinnostem přestali oba věnovat. Zbyl jsem sám a do toho jsem v sobě objevil ambici překročit žánr akustické hudby,“ vysvětlil Právu cestu k sólové desce Bohadlo.

Aby ji mohl naplnit, rozhodl se přizvat ke spolupráci Borise Carloffa. „Považuje se za nezávislého muzikanta, který má blízko k elektronice. Kombinace jeho a mé osobnosti se navíc ukázala být písním přínosná, sedli jsme si názorově i lidsky. Boris se na mé původní skladby dívá z úplně jiného úhlu. Dotvořil je elektronikou, vlastním rukopisem a já mám pocit, že teď je v nich mnohem lépe vyjádřeno to, co jsem jimi chtěl říct.“ přiznal Bohadlo.

FOTO: archív umělce

Asi nejvíce se proti původní verzi změnila zvuková podoba písničky Měsíc. „Boris ale zároveň chtěl, aby na desce zůstala původní písničkářská jemnost. Nechtěl v nových aranžích utopit to autorství,“ dodal Bohadlo. „Myslím si, že pokud spolu budeme nahrávat další desku, dostaneme se zase o kus dál. Teď je ale asi předčasné o tom mluvit.“

V písničkách na albu Všechno dobrý se odrážejí věci, které jejich autor v životě vnímá. Ať už jsou to maléry, záležitosti běžné či veselé. Vznikaly prý spontánně, bez ohledu na to, v jakém roce to bylo.

„V textech je lyrika. Není v nich obvykle konkrétní příběh, spíše se v nich objevují určité životní principy,“ konstatoval Bohadlo.

Jeho plánem je v nadcházejících týdnech co nejvíce koncertovat s kapelou, kterou si pro svou sólovou dráhu založil, a oslovit nové posluchače.

„Aranže písniček se trochu odklánějí od folku a směřují více k hlavnímu proudu. Ten širší záběr mají záměrně, chtěl bych jimi oslovit větší spektrum posluchačů,“ konstatoval Bohadlo.

FOTO: archív umělce

Spolu s prosincovým vydáním alba byl zveřejněn videoklip k písničce Bez křídel. Vznikl ve spolupráci s kameramanem Zdenkem Balcarem a režisérem a hercem Martinem Bohadlem.

Natáčení klipu, které probíhalo mimo jiné v lokalitě hospitalu Kuks, je jejich dalším společným projektem, navazujícím na videoklip k písničce V sítích, jenž byl natočený předloni ve Studiu Ypsilon v Praze.