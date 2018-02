To všechno přivezla v pondělí večer do pražského Fora Karlín se záměrem nabídnout to posluchačům naživo s přidanou hodnotou v podobě kvalitní živé kapely a s chutí přimět je hodinu a půl tančit.

Metoda je to jednoduchá až průhledná. Skladby z repertoáru zpěvačky obvykle fungují takříkajíc na první dobrou, a to díky zdůrazněnému rytmu jako základu všeho, mnohdy povýšenému nad melodii.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Electro swing spolehlivě přiměl diváky minimálně vlnit se v bocích, což se pak snadno přesunulo i do skladeb, jejichž charakter je více popový. Pokud se taneční nutkání zastavilo, bylo to u písniček temnějších, případně pomalých. Vždy se to ale přihodilo jenom dočasně. Brzy přišla změna a návrat na pomyslný taneční parket.

Přitom nutno dodat, že to, co Caro Emerald nabízí, je styl, jenž je populární a dobře funguje v klubech. Retro nádech v žánru působí kouzelně, stejně jako podobně naladěné oblečení hudebníků i vizuální stránka scény.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vše do sebe zapadalo, vše se doplňovalo, a když si kytarista tu a tam vystřihl klouzavý taneček, bylo evidentní, že jej ovládá dokonale a ta ledabylost provedení tomu sluší.

Caro Emerald se navíc představila ve výtečné hlasové formě. Střední polohy zvládala se sametovou příchutí v hlase a s přehledem, vysoké si pak užívala přesně tak, aby při tom ani na okamžik neztratila glanc a přesvědčivost. S takovou výbavou se mohla směle postavit nástrojovým ekvilibristům z doprovodné kapely a jednoznačně obstát.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Během večera se probírala celým svým repertoárem a program sestavila tak, aby svižně začal, následně se jeho tempo zklidnilo a v závěru zase přidalo v obrátkách. V přídavku už jí tleskaly dva tisíce lidí v sále a při pohledu na ně nebylo pochyb o tom, že si koncert s průběhem očekávaným i trochu rutinním velice užili.

V roli hosta se představila Diva Baara, tedy Bára Vaculíková s kapelou. Svou příležitost popadla za pačesy, protože po hudební stránce i v přednesu obstála. Jen mohla namísto trochu prázdných slov nadšení zahrát jednu písničku navíc.

Caro Emerald

Forum Karlín, Praha, 19. února

Celkové hodnocení 80 %