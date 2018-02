Loni na jaře byli Cocotte Minute na turné společně s Hentai Corporation a Prago Union. Na podzim pak vyjeli na turné vlastní, přičemž si obě série pochvalují. „Je před námi třetí turné v krátkém čase. Doufám, že bude nejlepší, a ti, kteří o tom ještě pochybují, pochopí, že jsme nejlepší kapela na světě,“ směje se ve zkušebně skupiny, kde jsme se setkali, zpěvák Zeller.

„S Pio Squad jsme společné turné vyjednávali už před deseti lety. Tenkrát to ale neklaplo, ani nevím proč. A tak jsem rád, že se nám ho podařilo domluvit teď,“ pokračuje s dobrou náladou Zeller. „Hráli jsme s rapovými Prago Union, teď s Pio Squad. Všechno to jsou generačně blízcí muzikanti, jejichž historie sahá někam do devadesátek. Příští turné budeme muset absolvovat s Penery strýčka Homeboye, protože nikdo jiný už tam není. A potom oslovíme někoho mladšího.“

Kytarista Czendál dodává: „Pio Squad i my jsme podobný punk, akorát jsme každý z trochu jiného těsta. My mlátíme do kytar, oni používají jinou techniku, ale jsme jedna generace a vycházíme ze stejného podhoubí. Navíc si myslíme, že je třeba zkusit scény trochu víc propojit. Udělali jsme to už s Prago Union, a teď na to chceme navázat.“

Cocotte Minute ve své zkušebně i nahrávají. Zleva Czendál a Zeller.

FOTO: Petr Horník, Právo

Cocotte Minute a Pio Squad na své koncerty nachystali společnou písničku Rude Boys Rallye, jak se ostatně celé turné jmenuje.

„Chtěli jsme to udělat už během turné s Hentai Corporation a Prago Union. Byli jsme ale všichni strašně zasekaní, tak jsme společnou skladbu nestihli napsat. Teď jsme si na začátku řekli, že ji uděláme, a klaplo to,“ vysvětluje Zeller.

Na koncertech nadcházejícího turné zmíněná píseň zazní, nicméně členové obou kapel spolu budou na pódiu častěji. Chystají vzájemná hostování a prolínání, což bude jistě divácky atraktivní. „Celé je to hlavně o muzice a mejdanu. Na pódiu i mimo ně,“ dodává Zeller.

Cocotte Minute také aktuálně vydávají singl Zapal!, který je předzvěstí EP, jež vyjde letos na podzim. Nabízejí k němu i lyric video.

„K albu zatím nesměřujeme, protože je to finančně i časově náročné. Část členů naší kapely pracuje v noci a přes den, část večer, takže máme problém se vůbec potkat. Navíc máme rakouského producenta, a spolupráce s ním je přece jenom o dost nákladnější než s producenty v Čechách. Ale jsme spokojeni,“ konstatuje Zeller.

Cocotte Minute, kteří vznikli v roce 2002, chytili v posledních letech druhý dech a tvrdí, že jsou momentálně v nejlepší rockové kondici.

„Toto období řadím v historii kapely nejvýš. Nevím, jak to vnímali naši fanoušci, ale protože jsem v sestavě od začátku a mohu srovnávat, musím říct, že mi to teď přijde nejvyzrálejší. Navíc máme nejvíc energie a jsme schopni pracovat systematicky a houževnatě. Možná nám prospěla pauza, kterou jsme si před lety dali,“ hodnotí kariéru Czendál.

Soudě podle nálady, která ve zkušebně při našem setkání byla, i podle patrného odhodlání, čekají fanoušky skupiny Cocotte Minute dobré časy.