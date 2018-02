Na desce Black Yoga prezentují Ghost of You místy až psychydelicky artrockový sound protkaný elektronickými zvuky, tanečními rytmy a expresivním zpěvem. Nevzdávají rockového přístupu, který si stanovili na debutu Glacier and the City, ale více pracují s elektronikou. Produkce druhého alba se ujal Ondřej Ježek.

„Black Yoga pro nás představuje jakousi konfrontaci se svým špatným já. Je to cvičení, z jehož spárů je těžké se dostat. Dobrovolně ničíš sebe sama i své okolí. Každý po svém a každý trochu jinak,“ vysvětlují členové Ghost of You.

Připomeňme, že po svém debutu Glacier and the City z roku 2015 se brněnská kapela rozjela nejenom na česká pódia, ale i na zahraniční. V započaté cestě hodlá nadále pokračovat.