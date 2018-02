Princ temnot Ozzy Osbourne straší na pódiích už půl století. Ačkoliv oficiálně jde letos o poslední turné, moc se tomu nechce věřit. No More Tours 2 začne v Americe a poté se má přesunout i do Evropy. Koncert v Praze bude 13. června.

”Neodcházím do důchodu,“ zmírňuje Ozzy přehnané představy. „Jen už nebudu dělat světová turné, pořád ale budu dělat nějaké koncerty. Už nebudu jezdit šestiměsíční šňůry, chtěl bych trávit čas doma.“

”Musím trochu zpomalit... líbí se mi být dědečkem,“ tvrdí stárnoucí rocker.

Zakk Wylde je výrazná rocková osobnost.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Na turné vyrazí s osvědčenými kolegy (kytarista Zakk Wylde, basák Blasko, bubeník Tommy Clufetos a klávesák Adam Wakeman). Program ještě nesestavil, ale je jasné, že klasiky budou pořád stejné.

„Samozřejmě musím dát Paranoid a Crazy Train, chci hrát také Mama, I'm Coming Home a No More Tears. Přemýšlím o Waiting for Darkness, to je docela dobrý song, nikdy jsem ho živě nedělal,“ dodal Ozzy.

Až turné skončí, plánuje prý vydat ještě jedno řadové sólové album. „Mám osm nebo devět dobrých nápadů na písničky,“ uzavřel.