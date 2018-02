Vítejte v kouzelném království plném svobody, lumpáren a kopečků zmrzliny, ve kterém, jak píše Chicago Tribune, „Willem Dafoe ještě nikdy nehrál lépe. Děti i neherci, výkony všech jsou naprosto odzbrojující“. The Florida Project přichází do našich kin 22. února.

„Jsme velmi rádi, že jako první titul KVIFF Distribution roku 2018 představíme divákům originální, zábavný a velmi emotivní snímek The Florida Project. Ten film přesně splňuje to, co jsme si pro výběr filmů do KVIFF Distribution předsevzali, a je příjemným bonusem, že jednu z rolí vytváří držitel Ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z karlovarského festivalu Willem Dafoe. Nominace na Oscara, kterou právě za The Florida Project získal, jenom potvrzuje jeho herecké kvality,” říká Jiří Bartoška, prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

„V tomto filmu jej opět uvidíme ve zcela jiné poloze a věřím, že diváci ocení i jeho schopnost přirozené spolupráce s nehereckými partnery. A to všechno jsou důvody, proč věříme, že film The Florida Project si najde i v Česku své diváky.“

Kdo je Willem Dafoe?

„Když mi máma poprvé řekla, že budu hrát s Willemem Dafoem, zeptala jsem se jí, kdo to je,“ vzpomíná šestiletá Valeria Cottoová, filmová i opravdová kamarádka Brooklynn Princeové. Když zjistila, v kolika filmech hrál, a dokonce i zloducha ve Spidermanovi, měla obrovskou radost, že se potká se superhvězdou. Willem Dafoe, držitel Křišťálového glóbu z MFF KV 2016 za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, hrál ve více než stovce filmů, kromě Spidermana také například v Anglickém pacientovi, Posledním pokušení Krista, Četě a Hořící Mississippi. Za roli Bobbyho, manažera motelu a nedobrovolného opatrovatele motelových rezidentů ve filmu The Florida Project, získal řadu ocenění od kritiků i festivalových porot.

„Natáčelo se na skutečném místě, v motelu podobném tomu, o němž v příběhu vyprávíme. A vedení hotelu a lidé, co tu bydlí nastálo, tu žili hned vedle nás. To, jak se nám otevřeli, jak nám důvěřovali, se jen tak nevidí a moc nám to pomohlo. Vyprávíte příběh o někom, koho znáte, protože se na čas stal vaší rodinou,“ vzpomíná Dafoe.

Poslední nominace na Zlatý glóbus a Oscara jen podtrhují, že „režisér Sean Baker vytváří jedny z nejlepších a nejdrsnějších filmů, jaké kdy byly natočeny, a dává Willemu Dafoeovi, který tu předvedl svůj zatím nejlepší výkon, nezpochybnitelnou šanci na Oscara,” píše magazín Rolling Stone.

Nejlepší ze všeho byla zmrzlina



Brooklynn Princeová, Valeria Cottoová a Christopher Rivera jsou tři dětské hvězdy filmu The Florida Project. Brooklynn Princeová hraje malou Moonee, Cottoová a Rivera jsou její dva nejlepší přátelé, se kterými během léta podniká řadu dobrodružství. „Je vážně jedna z nejlepších hereček všech věkových kategorií, kterou jsem v životě potkal,” nemůže si režisér vynachválit Brooklynn, která ze všeho nejvíc miluje Star Wars a Harryho Pottera.

„Na Valerii mě zaujaly její zářivě rudé vlasy,“ vypráví Baker dál. Christopher Rivera, který i s rodinou žil v jednom z motelů u dálnice 192, obsadil poslední hlavní dětský part, postavu Mooneeina parťáka Scootyho. „Bavilo mě, že musíme jíst a dělat blbosti. Bylo super, že jsme v jedné scéně jedli gumové medvídky,“ říká Christopher. Brooklynn Princeová s Valerií se zase shodují na tom, že „nejlepší byla zmrzka, snědly jsme jí 45 kopečků a obě máme nejraději mátově-čokoládovou, i když kvůli panu Sheanovi (jak říkají režisérovi – pozn. red.) byla bez cukru.“

Kde tuhle ženskou sebrali?

Nezvyklé složení účinkujících, herců stojících před kamerou poprvé a neherců, doplnila Bria Vinaiteová, kterou režisér objevil jednoho večera při brouzdání na Instagramu a obsadil ji do role Halley – nekonvenční matky Moonee. „Byla jako moje opravdová máma,“ říká Brooklynn Princeová. „Když jsem četla scénář, plakala jsem u toho. Tolik jsem se do Halley dokázala vžít,” prozrazuje Bria.

„Když jsem se poprvé setkal s Briou,“ vzpomíná W. Dafoe, „byla celá potetovaná, nekonvenční, rebelka, měla styl, jaký většina herců nemá. A abych byl upřímný, proběhlo mi hlavou: Kde tuhle ženskou sebrali? Ale nahlas jsem nic neřekl a za okamžik jsem na to úplně zapomněl.“ „Bria byla nekonvenční, bezstarostná a neuvěřitelně vtipná – byla přesně taková, jak jsme si postavu Halley představovali,“ vysvětluje Baker. „Mezi Briou a Brooklynn byla ta správná energie. Od začátku jsem jim věřil, že jsou máma s dcerou,“ dodává režisér.

„Měl jsem obrovské štěstí, že jsem mohl pracovat s Willemem, byla to pro mě velká čest. Nejen že předvedl skvělý výkon, ale byl také ochotný si s postavou pohrát a najít pro ni tu správnou tvář. Řadu scén měl s herci, kteří točili poprvé nebo dosud hráli na amatérské úrovni. Podařilo se mu s těmito nováčky splynout a zároveň díky své herecké profesionalitě fungovat i jako jakási kotva,” řekl Sean Baker.