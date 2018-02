Ten den zachvátila dálnici D1 sněhová kalamita, která měla za následek několik nehod. Places na cestě v zácpě uvízli a na koncert do klubu Roxy dorazili čtyři minuty před jeho oficiálním startem. Rychle se nachystali a zahráli, nicméně stihli jenom tři písničky. Uznalý potlesk sklidili za ně i za rychlost a odvahu, s jakou se svého časově omezeného setu ujali.

„Loni na podzim jsme vydali singl Goodbye To Me (Traveller). Byly na něj dobré recenze, všimla si ho média i lidé v branži. Když jsme pak napsali pořadatelům koncertu ze společnosti Fource Entertainment, že bychom měli zájem o pozici předskokanů Wolf Alice, odepsali, že to budou řešit. Za pár dnů nás schválili samotní Wolf Alice a bylo to,“ popsal Právu cestu na pódium za uznávanou kapelou bubeník Marcyn.

„Všichni máme Wolf Alice rádi. Když jsem je před čtyřmi lety poprvé viděl, řekl jsem si, že by bylo dobré se s nimi potkat nebo si s nimi zahrát,“ dodal.

Places vznikli v roce 2010 a jejich zvuk se v čase vyvíjel. S nadsázkou lze říct, že každý rok zněli trochu jinak. K současné zasněné podobě se dostali s přispěním Tomáše Neuwertha, producenta jejich prvního alba Distant Edges, které vyšlo v roce 2016.

„Dalo by se říct, že jsme postupně procházeli různými žánry. Na začátku jsme hráli bez efektů a atmosférických ploch, které jsou dnes nedílnou součástí našeho zvuku. Byli jsme víc rokenrol. Nezměnil se snad jen hlas naší zpěvačky Evy, i když dnes má v přednesu jinou emoci. Ty změny souvisí s tím, že jsme začali objevovat čím dál víc kapel, které si se svým zvukem hrají, jsou atmosférické a psychedelické,“ vysvětlil Marcyn.

Byť se může zdát, že ony atmosférické plochy se lépe rodí ve studiu a na pódiu je provází více syrovosti, Places to tak nedělají. Na koncertech si dlouhodobě udržují vysoký standard a písničky zahrají pokaždé přesvědčivě a s emocemi, které k nim patří.

Marcyn nicméně tvrdí, že pokud jde o zvukový projev, jsou stále takříkajíc na cestě. „Máme už připravené další skladby a víme, že jsme se v nich zase o kousek posunuli. Uvidíme, kam nás to zavede. Momentálně plánujeme do naší hudby propašovat více elektroniky. Stále objevujeme zajímavé kapely a jejich práce se zvukem je nám inspirací,“ tvrdí.

Byť Places patří na alternativní scénu, na zájem diváků v České republice si nestěžují. Soudí, že je u nás mnoho příznivců, kteří touží mít v hudbě jinakost a hledání.

„Pokud jde o texty, píše je zpěvačka Eva. Většina je tematicky o vztazích a rodinných záležitostech. Řeší si v nich osobní trable a umí to v anglických textech dobře podat,“ říká Marcyn.

Před pěti lety kapela zkusila napsat několik českých textů. Jednu skladbu pak hrála na koncertech, nicméně reakce diváků nebyly dobré a ona sama měla o svém kroku pochybnosti. A tak se po několika debatách vrátila k textům anglickým.

Souvisí to koneckonců i s tím, že by ráda vystupovala v zahraničí. „Takové ambice máme. Zatím jsme koncertovali ve Vídni v klubu Das Bach, kam se kapela dostala díky spolupráci s vídeňskými kapelami, a přišlo asi dvě stě lidí. V roce 2014 jsme hráli čtyři dny v ulicích Berlína. Chtěli jsme vědět, jak na náš repertoár budou reagovat lidé, kteří k nám nemají žádný vztah. Setkali jsme se se skvělými reakcemi. I proto bychom chtěli odehrát i další koncerty v zahraničí. Posíláme tam nahrávky, ale máme z toho pocit, že tam na českou kapelu nikdo nečeká. Ideální tedy je udělat si s lidmi, kteří organizují koncerty a festivaly, osobní kontakt. Je to pak snazší než jim poslat naslepo nahrávky a čekat,“ vysvětlil Marcyn.

Aktuálně Places řeší, jakým způsobem budou dál vydávat svou hudbu, zda na albu, minialbu nebo prostřednictvím jednotlivých singlů. „Letos bychom chtěli vydat dva singly a objevíme se na několika větších festivalech v Česku,“ uzavřel Marcyn.