„Spekulujte si, jak chcete, ale už jsem to řekl a řeknu to znovu. AC/DC budou pokračovat s Axlem. Bude turné i nové album. Co bylo pro kytaristu Anguse Younga zpočátku obrovským hazardem, ukázalo se být obrovským trumfem, který dává šanci do budoucna,“ napsal Engleheart na svém facebookovém profilu v sobotu.

W. Axl Rose zastoupil ve skupině zpěváka Briana Johnsona v roce 2016 poté, kdy tento musel ze zdravotních důvodů odpočívat. Následující turné bylo velice úspěšné. Australská média také píší o tom, že by před vydáním novinky mělo vyjít koncertní album, na kterém bude zpívat právě Axl.

Kapelu AC/DC momentálně tvoří Axl, Angus Young, baskytarista Stevie Young a bubeník Chris Slade.