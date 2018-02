Ivanka Devátá:

Koukám a co nevidím





Další kniha fejetonů známé herečky a spisovatelky, která se zvídavýma očima dívá kolem sebe. S humorem sleduje plno věcí, kterým jiní nevěnují pozornost. Ať už se odehrály v kultuře, politice nebo v jejím soukromí. A všemu se dokáže od srdce zasmát.

Motto, 176 stran, 229 Kč

Édouard Louis:

Skoncovat s Eddym B.





Románová senzace z Francie popisuje s mimořádnou otevřeností a syrovostí autorovo strastiplné dětství, poznamenané sociálně a kulturně omezeným prostředím chudého severofrancouzského venkova, ale také jeho postupně odhalovanou homosexualitou.

Paseka, přeložila Sára Vybíralová, 212 stran, 269 Kč

Judy Blumeová:

V případě neočekávané události





Autorka se vrací v paměti do vlastního mládí. V městečku Elizabeth v New Jersey spadnou v roce 1952 během tří měsíců celkem tři letadla. Je to náhoda? Nebo komunistické spiknutí? Mohou za to mimozemšťané? Jak se s tím vyrovnávají obyvatelé malého městečka?

Audiotéka, čte Terezie Taberyová, 13:42 hodin, 249 Kč

Matt Ralphs:

Dcera ohně





Hazel až do svých dvanácti let neopustila kouzlem chráněnou mýtinu, kde žila se svou matkou čarodějkou. Jednoho dne se tam však zjeví nebezpečný démon a matku unese. Dívka se za ní vydává. A přidá se k pochybnému lovci čarodějnic a jeho učedníkovi Davidovi.

Fragment, přeložila Drahomíra Michnová, 332 stran, 249 Kč

Karel Nešpor:

Střízlivě, většinou vesele





Populární emeritní primář Psychiatrické nemocnice Bohnice věnující se nemocem podnícenými návykovými látkami či hazardem s nadhledem vzpomíná na své pacienty, které rád označuje jako střízlivé přátele.

Portál, 168 stran, 199 Kč

Emil Hruška:

Boj o pohraničí – Sudetoněmecký freikorps v roce 1938





Neblaze proslulá paravojenská formace – Sudetoněmecký dobrovolnický sbor – vznikla a během dramatického podzimu 1938. Na kontě poměrně krátké existence zůstalo vedle materiálních škod více jak 100 zabitých Čechů a přes 2000 zavlečených do Německa…

Epocha, 112 stran, 119 Kč, e-kniha 89 Kč

Vladimír Liška:

Jan Masaryk – Tajemství života a smrti





Po publikaci Prezidenti, představující hlavy československého i českého státu se známý historik věnuje znovu osobnosti syna zakladatele ČSR. A samozřejmě se nemůže vyhnout jeho smutnému konci a znovu si položit otázku, co se oné tragické noci odehrálo.

Epocha, 216 stran, 249 Kč

Mark Millar, John Romita:

Kicks-Ass: Zabijačka





Mindy McCreadyová má v paži sto způsobů, jak zabít člověka. Svých schopností využívá k masakrování mafiánů, superpadouchů a podobných živlů. Jak je tedy možné, že pro ni teď představuje dosud největší výzvu konfrontace s populárními děvčaty na střední škole?

Crew, přeložil Darek Šmíd, 136 stran, 399 Kč