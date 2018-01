V kategorii skupina roku figurují J.A.R., Mirai a Mydy Rabycad. Na objev roku kandidují Mirai, Mydy Rabycad a Pokáč.

Na album roku byly nominovány desky Eskalace dobra (J.A.R.), Konnichiwa (Mirai) a Neboj (David Stypka).

V kategorii videoklip roku jsou letos nominováni Barbora Poláková (Po válce), J.A.R. (Zhublas) a Kapitán Demo (Trendsetter).

Jako sólová interpretka se může prosadit Anna K (Světlo), Debbi (Break) či Radůza (Studna v poušti) a jako sólový interpret Michal Hrůza (Sám se sebou), Kapitán Demo (Bez klobouku boss) a David Stypka (Neboj).

Zpěvačka Žofie Dařbujánová (Mydy Rabycad)

FOTO: Smart Communication

V kategorii alternativa budou soupeřit Cold Cold Nights (The Last Summer), Insania (Na počátku byl spam), Kalle (Saffron Hills), Pacino (Půl litru země) a Wild Tides (Sbohem a šáteček).

V elektronice se utkají Enachanted Lands (Feed Goals), Fiordmoss (Kingdom Come), Hrtl (Yellow Mellow), Logic (Zhora vypadá všechno líp) a Opak Dissu (Tape 2). Ve folku pak Beránci a vlci (Beránci a vlci), Cermaque (Neboj), Rendez-fou (Miniatury), Dagmar Voňková (Hostina) a Wolf Lost in the Poem (Nepřipoutaný).

V oblasti jazzu jsou nominováni Tomáš Liška (Invisible Faces), Štěpánka Balcarová (Life and Hapiness of Julian Tuwim), Beata Hlavenková (Bethlehem), Jaromír Honzák (Early Music) a Luboš Soukup Quartet Featuring Lionel Loueke (Země).

Ceny Anděl budou vyhlášeny 20. března v pražském Foru Karlín.