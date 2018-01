Tonda Blaník odhalí v celovečerním filmu zákulisí prezidentské volby. Celovečerní film naváže na seriál Kancelář Blaník. „Ve filmu reagujeme na aktuální průběh prezidentské volby. Hlavní hrdina se ocitá mezi skutečnými kandidáty na prezidenta, část scénáře vznikal za pochodu,“ svěřil se režisér Marek Najbrt s tím, že humor a nadsázka ve snímku samozřejmě nechybí.

„Stejně jako v případě seriálu mohou diváci očekávat zábavný a groteskní pohled na naši politiku. Prezident Blaník je komedií, filmem, který reflektuje naši společnost s nadhledem a nadsázkou. Diváci se setkají s Antonínem Blaníkem a jeho zaměstnanci Lenkou a Žížalou, které jsme tentokrát vyslali mimo jejich kancelář do skutečného světa české politiky.“

Tonda na Hrad



Režisér prozradil, na co se divák může v celovečerním filmu těšit. V první části filmu Antonín Blaník sám kandiduje na post prezidenta republiky. Jeho kandidatura se však zhroutí, přestože sehnal sto tisíc podpisů, když slíbil v kampani například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny. Asistentovi Žížalovi se totiž nepodaří včas doručit podpisové archy na ministerstvo vnitra. „Tonda musí vsadit na jiného kandidáta, aby s jeho pomocí uskutečnil svůj plán na největší obchod v dějinách českého lobbingu. Koho si má ale vybrat, když neví, kdo vyhraje?“ naznačuje Najbrt.

Původní myšlenka ovšem byla, že se Marek Daniel skutečně přejmenuje na Tondu Blaníka a bude kandidovat na prezidenta. „To byl náš původní koncept. Docela dlouho a seriózně jsme to zvažovali, ale nakonec jsme se spolu s Markem Danielem rozhodli toto potenciálně velmi obtížné dobrodružství nepodstoupit. Zvolili jsme jiné řešení a zpětně vzato toho nelitujeme,“ usmívá se režisér.

Scénář filmu vznikal a rostl spolu s vývojem skutečné kampaně na prezidenta. „Sledovali jsme aktivity kandidátů a snažili se s nimi dostat do kontaktu. Natáčení skončilo až v období mezi prvním a druhým kolem volby právě proto, abychom byli co nejaktuálnější,“ svěřil Najbrt a dodal, že pro přesnost byly natočené i dva konce - pro případ vítězství Jiřího Drahoše i Miloše Zemana. Oba konce byly sestříhány, ozvučeny a připraveny k zařazení do filmu na poslední chvíli.

Na předpremiéře nechyběli kromě tvůrců filmu ani samotní herci - Marek Daniel alias Tonda Blaník, Halka Třešňáková alias Lenka a Michal Dalecký alias Žížala. Na film přispělo 3220 lidí, vybraná částka byla necelé dva milióny korun. Oficiálně jde Prezident Blaník do kin ve čtvrtek 1. února.