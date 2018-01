UK Subs vydali tyto singly loni v létě, rok poté, co oznámila, že žádné další album po Ziezu nenatočí. Při jeho vydání ale řekl zpěvák skupiny Charlie Harper, že UK Subs budou dále natáčet singly a EP desky.

Na singlech jsou celkem čtyři nové písně Predator, Master Of The Stool, The Beast a Dark Matter. Všechny jsou z dílny kapely a žádná se dosud nikde neobjevila.

Koncertní repertoár však tvoří starší písně jako Emotional Blackmail, City Of The Dead nebo Warhead a C.I.D.

Skupina patří k nejznámějším a nejstarším punkovým souborům, dohromady se dala na konci roku 1976 a do dneška vydali na třicet LP desek.