Bratr slavnějšího Bena Afflecka je ve sporu s producentkou Amandou Whiteovou a kameramankou Magdalenou Gorkou, které tvrdí, že je v roce 2010 při práci obtěžoval. Affleck to popírá a podle BBC už došlo k mimosoudní dohodě.

Pořadatelé Oscarů ocenili, že tam herec nepřijde, prý se tak podaří udržet pozornost na ocenění práce filmařů.

Obě údajné oběti tvrdí, že se Affleck při práci na filmu I’m Still Here choval velmi nevhodně, měl různé poznámky a neodeslal platby producentce kvůli tomu, že s ním odmítla trávit noc v hotelu. Jednou se prý pokusil vlézt v noci kameramance do postele. Affleckovi právníci se domnívají, že jde o promyšlený podvod, jak vytáhnout z movitého herce peníze.