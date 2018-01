Prog-rocková legenda chystá nejen koncerty, ale i nové řadové album. V Lucerna Music Baru odehraje průřez skladeb ze všech alb, jako host se objeví i spoluzakladatel legendárních Progress Organization, baskytarista Emanuel Sideridis. Hlavně ale zazní ukázky z nového alba, které kapela vydá po třiceti letech.

Progess Organization zakládali v roce 1968 Zdeněk Kluka a Pavel Váně. Hned první album si vysloužilo úctu kritiky, pak za normalizace vystupovali jako Barnodaj, na čas úplně přerušili činnost a objevují se až v roce 1978 jako Progres 2. Tehdy posunuli českou scénu dál novátorským audiovizuálním projektem Dialog s vesmírem.

Kapela, která je českou odpovědí na Pink Floyd či Yes, vstoupila i do Beatové síně slávy a vyšla o nich kniha V erbu Progres. K překvapení mnohých ji po půl století skutečně tvoří původní členové, což je u kapel z šedesátých a sedmdesátých let unikát.

Vstupenky jsou v síti Ticketpro za 590 korun. Na místě za 690 korun.