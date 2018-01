Dílo disponuje mimořádnou čtivostí. Zřejmě proto Sběratel motýlů, který je prvním dílem chystané trilogie, zvítězil v roce 2016 v anketě čtenářské oblíbenosti v kategorii hororů na síti Goodreads.

Do rámce detektivky, kdy mladá dívka Maya sedí ve výslechové místnosti a po dva dny vypráví vyšetřovatelům svůj příběh, je zasazena linie odvíjející se na ploše několika let, v níž Maya zaznamenává stěžejní okamžiky svého života. Vypráví o smutném dětství bez rodičovské lásky, o rozhodnutí už nikdy neplakat, o protloukání se New Yorkem a především o dvou letech strávených v Zahradě.

Ta je jakýmsi uzavřeným skleníkovým komplexem, který stvořil a udržuje Zahradník. Je to movitý muž, jenž vykazuje více než jasné chování psychopata – unáší mladé dívky, tetuje jim na záda barevná křídla, přiřadí jim druh motýla, nové jméno a pokojíček ve skleníku. Do dívčiných jedenadvacátých narozenin si je takto pěstuje, navštěvuje za účelem vlastního fyzického i duševního potěšení a úderem dvacátých prvních narozenin je mrtvé vyvěsí do vitríny.

Autorka příběh vypráví jednoduchým jazykem, který odpovídá -náctileté ústřední postavě Maye, jež je vypravěčem převážné části románu. Po okrajích plynou scénky z dějové současnosti, odehrávající se na policii. Ty jsou však upozaděné, charaktery detektivů plytké.

Žánrově je text poněkud neukotvený. Zevrubně se tváří jako detektivka, dějově odpovídá psychothrilleru a probleskují jím hororové prvky, kdy se bez uzardění mluví o psychopatickém vězniteli po letech týrání a znásilnění. Lákavým činí román naladění hlavní postavy. Nejen, že je vypravěčkou nespolehlivou, na což ostatní poukazují, zároveň odkrývá karty minulosti velmi pozvolna. Udržuje ji zahalenou a nechává čtenáře, aby toužil po jejím odkrytí.

Po Sběrateli motýlů budou následovat další dva díly, v nichž by se měly znovu objevit již známé postavy.

Dot Hutchinson: Sběratel motýlů

XYZ, 352 stran, 299 Kč

Celkové hodnocení 75 %