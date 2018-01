V kategorii nejlepší film jsou nominovány tituly Call Me By Your Name, Nejtemnější hodina, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, Akta Pentagon: Skrytá válka, Tvář vody a Tři billboardy kousek za Ebbingem.

Z herců v hlavních rolích mají želízko v ohni Timothée Chalamet (Call Me By Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Gary Oldman (Nejtemnější hodina), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.) a Daniel Kaluuya (Get Out).

Gary Oldman jako Winston Churchill ve filmu Nejtemnější hodina

FOTO: Cinemart

Z hereček jsou to Sally Hawkinsová (Tvář vody), Frances McDormandová (Tři billboardy kousek ze Ebbingem), Margot Robbieová (Já, Tonya), Meryl Streepová (Akta Pentagon: Skrytá válka) a Saoirse Ronanová (Lady Bird).

Sally Hawkinsová ve filmu Tvář vody

FOTO: Cinemart

Ve vedlejších rolích letos nejvíce zaujali Willem Dafoe (The Florida Project), Woody Harrelson (Tři billboardy kousek za Ebbingem), Richard Jenkins (Tvář vody), Christopher Plummer (Všechny prachy světa) a Sam Rockwell (Tři billboardy kousek za Ebbingem). Z žen pak Mary J. Bligeová (Mudbound), Allison Janneyová (Já, Tonya), Lesley Manvilleová (Phantom Thread), Laurie Metcalfová (Lady Bird) a Octavia Spencerová (Tvář vody).

Z filmu The Florida Project

FOTO: Cre Film, Freestyle Picture Company

Za režii jsou letos nominováni Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Get Out), Greta Gerwig (Lady Bird), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) a Guillermo del Toro (Tvář vody) a za původní scénář Emily V. Gordonová a Kumail Nanjiani (Pěkně blbě), Jordan Peele (Get Out), Greta Gerwigová (Lady Bird), Guillermo del Toro a Vanessa Taylorová (Tvář vody) a Martin McDonagh (Tři billboardy kousek za Ebbingem).

Claes Bang ve filmu Čtverec

FOTO: Film Europe

V kategorii celovečerní animovaný film letos figurují The Boss Baby, The Breadwinner, Coco, Ferdinand a Loving Vincent, zatímco v kategorii nejlepší neanglicky mluvený film jsou to A Fantastic Woman (Chile), The Insult (Libanon), Loveless (Rusko), O těle a duši (Maďarsko) a Čtverec (Švédsko).

Video

Trailer k filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem

Za kameru jsou nominováni Roger A. Deakins (Blade Runner 2049), Bruno Delbonnel (Nejtemnější hodina), Hoyte van Hoytema (Dunkirk), Rachel Morrisonová (Mudbound) a Dan Laustsen (Tvář vody).

Coco

FOTO: Disney

Za hudbu jsou to Hans Zimmer (Dunkirk), Jonny Greenwood (Phantom Thread), Alexandre Desplat (Tvář vody), John Williams (Star Wars: Poslední z Jediů) a Carter Burwell (Tři billboardy kousek za Ebbingem).

S původní písní uspěly filmy Mudbound (Mighty River od Mary J. Blige a Raphaela Saadiqa), Call Me by Your Name (Mystery of Love od Sufjana Stevense), Coco (Remember Me od Kristen Anderson-Lopezové a Roberta Lopeze), Marshall (Stand Up for Something od Diane Warrenové) a The Greatest Showman (This is Me od Benja Paseka a Justina Paula). Za střih jsou nominovány snímky Baby Driver, Dunkirk, Já, Tonya, Tvář vody a Tři billboardy kousek za Ebbingem.