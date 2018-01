V pražské La Fabrice už se blíží premiéra Kleopatry (27. ledna), hry o silné hrdince, která podle autora k feministickým kampaním určitě nesměřuje.

„Myslím, že naše Kleopatra by se asi k současným feministickým kampaním nepřipojila. Naopak mezi všemi zženštilými chlapy v sandálech hledá někoho, kdo by ji pořádně popadl a pomiloval. A ráno pak u párku k snídani vyřešil všechny problémy světa, aby to nemusela dělat ona,” řekl s nadsázkou autor Petr Kolečko.

Podobně se velkým ženským postavám věnoval v trilogii Kauza Salome, Kauza Médeia a Kauza Maryša, kterou s režisérem Danielem Špinarem uváděli v A studiu Rubín.

Skutečná Kleopatra byla egyptská královna z rodu Ptolemaiovců, která svou moc udržovala s pomocí Římanů. To se v zemi nelíbilo, po čase vypuklo povstání a Kleopatra musela opustit Egypt. Caesar ji fakticky dosadil zpět na trůn. Říká se, že ho ohromila její krása, ale možná se mu to prostě jen hodilo. Kleopatra se stala jeho milenkou a vládkyní Egypta, zatímco v zemi vypuklo další povstání, kde se proti Kleopatře postavila i vlastní sestra. Milostný románek také nevydržel dlouho, protože Caesara zavraždili.

„Historie zrodila jen málo žen, které dokázaly spojit moc intelektu s mocí ženského klínu tak, jak to dokázala Kleopatra,” dodala Jitka Čvančarová.

Hudba od Malátného



Autorem hudby ke Kleopatře a současně i hercem je Michal Malátný z kapely Chinaski. Netypicky hraje tři postavy (Kleopatřina bratra Ptolemaia, Gaia Julia Caesara a Marka Antonia).

„Já jsem si dlouho činohru nezahrál a ani jsem to nijak neplánoval. Ale text mě zaujal natolik, že jsem věděl, že tohle prostě chci. Fascinuje mě to hlavně v té rovině, jak si lidi dělí svět v kuchyni u stolu,” uvedl.

Režie se ujal Ondřej Pavelka. „Já mám celoživotní fobii z hadů, a tak si vlastně odjakživa už od filmu s Taylorovou kladu otázku, jak je možné, že někdo, kdo zmákne ty největší chlapy světa lusknutím prstu a nedbalým obnažením kotníku, může svůj život ukončit sebevraždou hadem,“ řekl režisér, který si ke spolupráci přizval výtvarnici Andrijanu Trpkovič, aby finalizovala původní scénografický koncept zesnulé hvězdy české scénografie Jaroslava Bönische a opatřila inscenaci kostýmy.