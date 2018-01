„Za třináct let si festival nenechalo ujít více než 50 000 diváků a to dokazuje, že svět filmů se stopáží do 30 minut je pro diváky lákavý. Diváci letos ocenili i naši premiérovou VR zónu, která nabídla možnost seznámit se s krátkými filmy ve virtuální realitě,“ řekl programový ředitel Festivalu krátkých filmů Praha Karel Spěšný.

Do letošní mezinárodní soutěže bylo vybráno 20 filmů ze 16 zemí světa. V tříčlenné mezinárodní porotě, která udělila cenu pro Nejlepší film Mezinárodní soutěže s finanční odměnou 2000 eur, zasedli Maria Drandakiová (producentka, Řecko), Martin Kaňuch (festivalový dramaturg, Slovensko) a Olmo Omerzu (režisér, Slovinsko). Porota rozhodla, že Hlavní cenu získává japonský snímek A tak jsme daly zlaté rybky do bazénu.

Porota ocenila, že „film sebereflexivním, vtipným a chytrým způsobem zachycuje život teenagerů v postmileniálním městě západního světa“. Snímek režíroval Makoto Nagahisa (1984, Japonsko), který vystudoval francouzskou literaturu na Aoyama Gakuin University. A tak jsme daly zlaté rybky do bazénu je jeho první krátký film. Byl promítán na řadě festivalů a kromě jiných získal také Hlavní cenu na festivalu v Sundance. Krátkometrážní příběh vypráví o čtyřech patnáctiletých dívkách, které jednoho dne dají do plaveckého bazénu střední školy 400 zlatých rybek.

Ať žije císař



Zvláštní uznání poroty bylo uděleno francouzskému filmu Ať žije císař!, režisérky a scenáristky Aude Léy Rapinové (1984, Francie). Porota se takto rozhodla, protože „film, který vypráví jeden z nejznámějších příběhů o porážce – o Waterloo –, inscenuje tuto bitvu mezi mužem a ženou jako hru manipulace, předstírání, ovládání a odlišných očekávání“. Druhé Zvláštní uznání porota udělila snímku Miranda a Ferdinand. Devatenáctiminutový film zrežíroval francouzský režisér Antoine Giorgini. Porota ocenila, že „Shakespearova Bouře se v tomto příběhu opět stala zkouškou síly opravdového přátelství a také zkouškou vyprávění a herecké autenticity“.

Cenu diváků si letos odnáší belgický režisér Peter Ghesquière (1980) za snímek Naruby, který odkrývá vtipnou formou svět lidí s Downovým syndromem.

Cenu pro nejlepší film Národní soutěže, se kterou se pojí finanční odměna 2000 eur, udělila porota Národní soutěže snímku Atlantida, 2003 v režii Michala Blaška. Porotu tvořili polská scenáristka a dramaturgyně Monika Franczaková, britský režisér a scenárista Daniel Mulloy a v Londýně působící zakladatel mezinárodní produkční společnosti Stink Films Daniel Bergmann. Porota se pro vítězný film rozhodla proto, že „síla, napětí i dopad filmu jsou devastující a snímek vypráví o nepohodlných pravdách způsobem, který jde přímo k jádru přetrvávajícího nelidského konání, a proto jde o skvělé filmové dílo“.

Národní porota se rozhodla udělit i Zvláštní uznání, které získal film Dužana Duonga s názvem Bo Hai. Film podle porotců „předkládá emocionální pravdu s citem a něhou. Jednotlivé vrstvy příběhu v sobě skrývají hlubokou krásu“.