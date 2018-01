Gregory Porter kouzlí hluboko posazeným medovým hlasem v písních na pomezí jazzu, blues, soulu a gospelu. Vydal desky jako Water, Be Good, Liquid Spirit a Take Me To The Alley. Naposledy složil deskou Nat King Cole & Me poctu zpěvákovi, kterého považoval - metaforicky - za svého otce.

Ondřej Pivec

FOTO: ondrejmusic.com

Ondřej Pivec žije převážně v Americe, ales Gregorym Porterem se potkal v roce 2013 v ČR na festivalu Struny podzimu. Začali spolupracovat a nahrál mu varhany i na album Take Me To The Alley, které dostalo Grammy.

Pivec s Porterem absolvoval řadu koncertů, také turné po Británii včetně Royal Albert Hall v Londýně a Glastonbury. Gregory Porter jede letos světové turné k albu Nat King Cole & Me, které vyšlo v říjnu roku 2017. V Čechách bude hrát již počtvrté. Koncert se bude konat v rámci festivalu True Music.