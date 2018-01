Tři billboardy kousek za Ebbingem

Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože vyšetřování se už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se vylepit tři billboardy s velmi adresnými a drsnými vzkazy pro policii. Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona. Když se do věci vloží ještě další policista se zálibou v násilí, souboj se rozjíždí na nejvyšší obrátky.

Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA 2017, drama, 115 min., režie: Martin McDonagh, hrají: Frances McDormandová, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornishová a další.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

„To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale přesné vystižení její touhy najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Česko 2018, komedie, 83 min., režie: Filip Renč, hrají: Klára Issová, Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž, Martin Kraus a další.

Cizinec ve vlaku

Začíná to jako běžná cesta vlakem z práce domů. Po chvilce jízdy si však k Michaelovi přisedne atraktivní žena a on se pod vlivem jejího osobního kouzla i obálky s penězi nechá vtáhnout do zvláštní a smrtící hry. Musí ve vlaku najít někoho, kdo tam nepatří. Když neuspěje, přijde o rodinu, pokud uspěje, dostane odměnu.

Cizinec ve vlaku, USA/VB/ FR 2018, thriller, 104 min., režie: Jaume Collet-Serra , hrají: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill a další.

Nemilovaní

Žeňa a Boris procházejí rozvodem a pohromadě je drží už jen poslední starost, prodej bytu. Jinak si oba zařídili nový život po svém. Žeňa si našla staršího bohatého muže, Boris čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich dvanáctiletý syn Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal vlastní selhání. Všechno se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí.

Nemilovaní, Rusko/Francie/Belgie/Německo, 2017, 127 min., režie: Andrej Zvjagincev, hrají: Marjana Spivaková, Matvěj Novikov, Aleksej Rozin, Marina Vasiljeva a další.

Coco

Navzdory rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem. V touze dokázat svůj talent se souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.

Coco, USA 2017, animovaný, 105 min., režie: Lee Unkrich, Adrian Molina, v českém znění: Šimon Pikar, Josef Pejchl, Jan Šťastný a další.