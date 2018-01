Klavírista, občasný kytarista a hlavně zpěvák Jamie Cullum se proslavil vtipnými jazzovými předělávkami písní z různých škatulek. Nebrání se novým vlivům v jazzu, používání looperu, beatboxu atd. Cullum byl nominován na Grammy nebo Brit Award.

Svou kariéru zahájil v barech a svépomocí vydal své první CD. Druhé album Pointless Nostalgic už bylo známější a hvězdný status mu dodalo třetí Twentysomething, díky kterému se stal nejprodávanějším jazzovým umělcem ve Velké Británii. Ke spolupráci si ho pozval samotný Stevie Wonder nebo také Pharrell Williams.

Ziggy Marley

FOTO: ziggymarley.com

Kromě něj zahrají na Pohodě i The Chemical Brothers, St. Vincent, Ziggy Marley, SOJA, Little Dragon, Aurora, Fink, Calexico, Danny Brown, El Gusto, La Femme, This Is The Kit, Reykjavíkurdætur, Zeal & Ardor, Mitch & Mitch a další. Vstupenky jsou k dispozici na www.pohodafestival.sk.