Slovenský zákon o státním jazyce stanovuje, že dílo určené dětem do 12 let musí být povinně dabované do státního jazyka. Původní české filmy určené pro diváky nad 12 let se nemusí dabovat do slovenštiny, protože podle zákona čeština splňuje požadavek srozumitelnosti. [celá zpráva]

Na Slovensku se musí české pohádky dabovat a za porušení zákona hrozí pokuta ve výši 99 až 1659 eur (2500 až 42 tisíc korun). „Zákonnou úpravu, která pod hrozbou pokut zakazuje vysílat ve slovenských televizích české pohádky v původním znění, považujeme za nesprávnou a věcně neodůvodněnou žádným skutečným veřejným zájmem. Proto ji navrhujeme změnit a umožnit vysílání českých pohádek na Slovensku v češtině,“ řekl jeden z předkladatelů novely poslanec Ondrej Dostál (Občanská konzervativní strana).

Poslanec konstatoval, že čeština je na Slovensku všeobecně srozumitelným jazykem nejen pro dospělé, ale i pro děti. Jako absurdní příklad dabování českých pohádek uvedl nedávné uvedení filmu o Spejblovi a Hurvínkovi ve slovenštině. „Děti češtině rozumí. Našim návrhem, který by se mohl jmenovat Lex Hurvínek, chceme podobným absurdnostem zabránit,“ konstatoval poslanec. „V roce 2018 si připomeneme 100. výročí vzniku Československé republiky. Bylo by dobré, pokud bychom si ho na Slovensku uctili například zrušením nesmyslného zákazu vysílání českých pohádek v češtině,“ dodal poslanec Dostál.