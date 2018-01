Zpráva o skonu hereckého kolegy zastihla Bána během představení. „Dvacet minut jsem ani nevěděl, co na pódiu dělám. Tak mě to vzalo. S Mariánem jsme byli přátelé dlouhá léta,“ řekl. Herec myslí také hodně na režiséra filmu Jiřího Menzela, který leží v nemocnici. Úvahy o přípravě druhé části Vesničky odmítl. „Myslím, že pan Menzel to nikdy nechtěl,“ dodal.

János Bán na pohřbu Mariána Labudy

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Bán a Labuda spolu mluvili německy a anglicky, ale vždy si báječně rozuměli. „Potkali jsme se při několika natáčeních na Slovensku i v Čechách. Naposledy jsem ho viděl při oslavě jeho 70. narozenin,“ vzpomínal Bán.

Pódium sálu SND během smutečního obřadu, jehož součástí bylo promítání ukázek Labudových hereckých rolí, zaplnily věnce a kytice. U rakve s ostatky se střídali herci, na plátně byla Labudova fotografie v nadživotní velikosti.

Mezi smutečními hosty se objevil také Milan Kňažko. Vzpomínal, jak si s Labudou rádi vzájemně utahovali jeden z druhého. „Nahradil jsi mi bratry, kteří po okupaci v roce 1968 emigrovali,“ řekl Kňažko.

„Nebudu se s tebou loučit. To slovo nesnáším, protože nesnáším loučení. Byla jsem tvá věrná fanynka,“ řekla Emília Vášáryová.

Labudovo přání, aby jeho smuteční řeč byla v češtině, splnil svému kolegovi Bolek Polívka. „Měl jsem štěstí, že jsme bydleli v jednom karavanu, jak jsme říkali jedné maringotce. Bylo to dojemné a krásné. Nám Čechům, Moravanům a Slezanům chybí vztek, temperament a pevnější víra. Díky Mariáne, že jsi mě to učil a byl jsi mi příkladem. Příteli drahý, doufám, že se potkáme v té naší maringotce,“ řekl Polívka.

Po téměř dvou hodinách lidé herci naposledy zatleskali a poté spadla opona.

Náhlý kolaps

Labuda měl delší dobu zdravotní problémy a v pátek 5. ledna při nastupování do auta ztratil vědomí. Jeho manželka okamžitě volala záchranku. Herce se snažil oživit také náhodný kolemjdoucí na základě instrukcí operátora záchranné služby. Bohužel, veškerá pomoc byla marná. „Lékař musel konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí operačního střediska záchranné zdravotní služby Alena Krčová.

Labuda se narodil v roce 1944 v Hontianských Nemcích. Absolvoval studia na Vysoké škole múzických umění. V Bratislavě působil ve Slovenském národním divadle a v roce 1968 spoluzakládal slavné Divadlo na korze společně s Milanem Lasicou a Júliem Satinským. Hrál také v Národním divadle v Brně a v pražském Divadle na Vinohradech.

Ve filmu ztvárnil řadu skvělých rolí. Jeho snad nejslavnější filmovou postavou byl řidič Pávek ze snímku Vesničko má středisková (1985). Objevil se rovněž v dalších českých filmech jako Dobří holubi se vracejí, Všichni moji blízcí, Král Ubu, Obsluhoval jsem anglického krále, Anděl Páně 2 a v dalších.