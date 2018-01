„Jsme zdrceni, že musíme předat tuto zprávu, kterou jsme sami teprve dostali,“ napsali Motörhead. Edward Allan Clarke, zvaný též Fast Eddie, zemřel ve středu v nemocnici, kde se léčil se zápalem plic.

„Právě jsem se doslechl, že Fast Eddie Clarke zemřel. Je to šok. Bude se na něj vzpomínat pro jeho ikonické riffy a byl to pravý rocker,“ uvedl jeho kolega z kapely Phil Campbell.

Eddie Clarke začínal v prog-rockovém bandu Zeus a vydal s ním třeba desky The Second Coming a Sea of Time. Krátkou epizodu prožil s projektem Blue Goose.

V roce 1975 potkal bubeníka Phila Taylora a brzy i Lemmyho, legendárního frontmana Motörhead, který zesnul už v roce 2015.

Ve trojici vydali nejklasičtější alba jako Motörhead, Overkill, Ace of Spades, Bomber a No Sleep 'til Hammersmith. Clarke odešel od Motörhead v roce 1982, nespokojen s tím, jak dopadla deska Iron Fist. S kolegy se ale po letech rád setkal na živáku Live at Brixton Academy.