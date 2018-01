Jeho dcera Amy Winehouseová byla britská zpěvačka, držitelka šesti Grammy a autorka dvou alb, která byla vydána za jejího života, a jednoho posmrtného. Měla problémy s alkoholem a drogami a zemřela v roce 2011.

Winehouse tvrdí, že se mu někdy dějí zvláštní věci. V jejich domě v Kentu například její duch sedává na jeho posteli.

„Přijde a sedne si na konec mé postele. Jen tam tak sedí a vypadá jako ona, s tou její krásnou tváří, a dívá se na mě. Zeptám se jí, jestli je v pořádku, protože jsem nervózní, když tam je. Ale je svým způsobem uklidňující, že je při mně,“ uvedl.

Mitch Winehouse věří, že ho s manželkou přišla Amy jednou navštívit i v podobě ptáka, kterého měla vytetovaného na ruce.

„Týden po její smrti jsem byl v domě své sestry. Najednou jsme uslyšeli bouchnutí a do skla narazil drozd, který vypadal stejně jako ten na dceřině tetování. Přišli jsme k němu, zvedli ho a položili na parapet. Stalo se to v noci, kdy ptáci nelétají. Když se probral, vyletěl, potom se vrátil a sedl si mi na nohu. Když jsme ho znovu dali na parapet, zase přiskotačil, sedl si mezi nás a zpíval. Nyní všude vidím drozdy. Vy si pomyslíte, že je to jen pták, ale já vím, že je to ona. Je mnoho věcí, které se mi stávají a neumím je vysvětlit,“ řekl.

Winehouse v rozhovoru Právu o smrti své dcery řekl: „Za její smrt není odpovědný nikdo jiný, jen ona sama. Myslím, že v jejím případě to nemělo s prostředím hudebního průmyslu co dělat. Nedávám to nikomu za vinu. Pár měsíců před vydáním jejího alba Back To Black zemřela má matka. Amy byla moc smutná, tehdy se zhroutil i můj syn. Začalo těžké období. V tutéž dobu se zpět na scéně objevil Blake, její pozdější manžel, a přivedl ji k tvrdým drogám. Nezvládla to.“