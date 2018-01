Chris se dlouho zaměřoval jen na Chris Robinson Brotherhood, což je jamovací partička, která hity nehraje. Letos ale přislíbil, že se v dubnu s kapelou As the Crow Flies vrací v plné polní a bude zpívat to, co lidé chtějí - největší hity, mezi něž patří Thorn in My Pride, She Talks to Angels, Sting Me, Remedy nebo Bad Luck Blue Eyes Goodbye.

„Zazpíval jsem si na západním pobřeží úplně sám, akusticky, zkusil jsem to poprvé. Otevřel jsem zpěvník a začal hrát Bad Luck Blue Eyes Goodbye a Oh Josephine, Hotel Illness, Jealous Again. Znělo to opravdu dobře,“ řekl Robinson.

V nové skupině figurují Adam MacDougall (klávesy), Andy Hess (basa), Audley Freed (kytara), Marcus King (kytara) a Tony Leone (bicí). Chtějí hrát jen hity Black Crowes. Původní skupina už se nevrátí, ale jde o stejné skladby a stejného zpěváka, navíc Adam MacDougall a Andy Hess hráli v 90. letech i v Black Crowes, takže by měli hladové fanoušky uspokojit.

Mohli bychom to zopakovat



„Ať to vypadá, jak chce, jsem strašně hrdý a šťastný, že jsem byl součástí Black Crowes a mohl jsem psát a zpívat tu muziku,“ podotknul frontman.

Podle něj půjde jen o pár koncertů, zatím neplánují zamířit do studia, což by si asi jejich příznivci přáli nejvíc, ale ještě není všem dnům konec. Zpěvák si nechává otevřená i zadní vrátka.

„Když nás to bude hodně bavit, mohli bychom to zopakovat zase za pár let. Ale Chris Robinson Brotherhood jsou velmi vytížení... děláme letos i novou desku,“ dodal.