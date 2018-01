I letos navštíví naši zemi proslulá jména. Většina z nich už totiž řadu let Českou republiku při svých turné nevynechává, což platí třeba o britských Depeche Mode, kteří potěší svou přítomností v pražské O2 areně poslední lednový den. Přijedou v rámci halového pokračování turné na podporu loňského alba Global Spirit a jejich koncert je již vyprodaný.

Skotská zpěvačka Emeli Sandé zazpívá poprvé v České republice 20. února, rovněž v O2 areně. Představí skladby ze svých alb Our Version of Events a Long Live the Angels a v roli předskokanky se představí česká zpěvačka Lenny.

Již 27. února v Praze zahrají američtí Toto, a to v rámci koncertního turné ke svým čtyřicetinám.

Na prahu března se ve Foru Karlín představí poprvé v České republice Brit Rag’n’Bone Man. Jeho turné se jmenuje Grand Reserve, loni v létě s úspěchem vystoupil na slovenském festivalu Topfest.

V devadesátých letech populární skupina The Kelly Family se loni vrátila na scénu. V rámci turné We Got Love – Live 2018 přijede koncertovat 8. března také do O2 areny.

„Před dvěma lety jsme se rozhodli pro koncerty v Dortmundu, které proběhly v květnu 2017. Tamní hala pro nás hodně znamená. Jakmile jsme byli schopní se shodnout na tomhle, nahráli jsme album a rozhodli se pro turné. Domluva zabrala hodně času, ale děje se to, což je úžasné,“ řekl Právu Angelo Kelly, jeden ze členů rodinné kapely.

Skotská parta Franz Ferdinand vydá v únoru album Always Ascending a 9. března zahraje v pražském Foru Karlín.

Se symfonickým orchestrem a albem Synthesis, které bude obsahovat starší písně v nových aranžích, vystoupí 17. března v Kongresovém centru v Praze americká kapela Evanescence, jež se loni představila na festivalu Rock for People v Hradci Králové.

Dorazí k nám i nejslavnější metalová kapela světa. Americká Metallica přiveze 2. dubna do O2 areny staré hity i písničky ze svého posledního alba Hardwired…To Self Destruct, které vyšlo v listopadu 2016.

V polovině dubna se v brněnské hale Vodova představí legendární americký písničkář Bob Dylan, jenž kromě svých slavných písní zahraje i skladby z nové desky Triplicate.

Scorpions v Ostravě, Judas Priest v Plzni

Po loňském vystoupení na Colours of Ostrava se v dubnu ukážou američtí Imagine Dragons v O2 areně. Ve stejném měsíci navštíví pražskou Tipsport Arenu další Američané, 30 Seconds to Mars. Frontmanem kapely je hollywoodský herec Jared Leto. Pro velký zájem dvakrát vystoupí v dubnu v O2 areně bývalý člen britských Pink Floyd Roger Waters.

Po devíti letech se vrátí do Prahy zpěvačka Anastacia. Její koncert 12. května ve Foru Karlín nabídne i písně z nového alba Evolution.

V červnu vystoupí s All Star Bandem v Kongresovém centru v Praze bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, a to v rámci turné k albu Peace And Love.

Na začátku června se v Ostravě odehraje odložený koncert německé skupiny Scorpions, britští Judas Priest pak zahrají 12. června v plzeňské Home Monitoring Areně.

Ozzy Osbourne se o den později představí na venkovním koncertu v pražských Letňanech, přičemž jeho speciálními hosty budou americká skupina Hollywood Vampires, ve které mimo jiné působí i herec Johnny Depp, a Jonathan Davis z nu-metalové kapely Korn. Do Letňan se pak příznivci tvrdé hudby jistě rádi vrátí 20. června na britské metalové ikony Iron Maiden, kteří přijedou v rámci evropského Legacy Of The Beast World Tour.

Pearl Jam, jedni z posledních žijících představitelů klasického grunge devadesátých let, vystoupí 1. července v již vyprodané O2 areně. Zahájí tak koncertní nabídku pro druhé pololetí.

K uvedenému výčtu setů slavných jmen je třeba počítat i s řadou zajímavých koncertů v klubech, kam míří zahraniční kapely, jejichž sláva zatím nedosahuje k vyprodání velkých hal, ale jsou k němu na dobré cestě.