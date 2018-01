Hudební vydavatelství uvedlo, že Thomas zemřel náhle doma v hrabství Surrey nedaleko Londýna. Thomas v roce 2014 oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina prostaty. S kapelou nehrál od roku 2002.

Hudebník narozený v roce 1941 skupinu The Moody Blues založil roku 1964 společně se zpěvákem a klávesistou Mike Pinderem a kytaristou Dennym Lainem. Thomasovo flétnové sólo je nepostradatelnou součástí nejslavnějšího hitu kapely Nights in White Satin, který je součástí alba Days of Future Passed z roku 1967, kde kapelu doprovázel symfonický orchestr.

Kapela se sice zpočátku věnovala rhythm&blues, ale pak se přeorientovala na art rock a psychedelii. Skupina byla na vrcholu na konci šedesátých let, kde se její singly i alba dostávala na čela žebříčků, nejúspěšnější byly LP desky On The Threshold Of A Dream, A Question Of Balace, Every Good Boy Deserves Favour a Seventh Sojourn z roku 1972, po němž se skupina na čas odmlčela .

V roce 1968 přijeli do Prahy, kde natočili na Karlově mostě a Kampě klip k písni Nights in White Satin.

Úmrtí kapelu zastihlo v době, kdy se chystá na uvedení do rock´n´rollové síně slávy 14. dubna v Clevelandu. Tam mohou být umělci vybráni nejdřív 25 let po vydání svého prvního alba nebo singlu. The Moody Blues budou do síně slávy uvedeni společně s už zesnulou jazzovou zpěvačkou Ninou Simone, americkou rockovou skupinou Bon Jovi nebo britskou rockovou kapelou Dire Straits.