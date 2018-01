Mladá a krásná Molly měla být sportovní šampionkou, jenže po úrazu už to nešlo a přišel čas na změnu. Jednoho dne odmítla dál studovat, zbavila se dohledu přísného tatínka a vyrazila do L.A., kde nakoupila šaty s pořádným výstřihem a vybudovala luxusní hráčské doupě pro milionáře. Vydělala hodně, jenže policie zavětřila stopu.

Nebyla to zlá holka, ale ani vyloženě kladná postava. Občas zákon překročila, podváděla, brala drogy, zapletla se s mafiány.

Jessica Chastainová předvádí excelentní výkon, fantasticky vypadá, fantasticky hraje a všichni ostatní (právník Idris Elba i tatínek Kevin Costner) jsou odsouzeni být pouhými sekundanty v její velké show.

Krásná Molly se chce dostat k penězům a svatá rozhodně není.

FOTO: Vertical Ent.

Scénář má silný a rychlý nástup, jenže pak se začne jevit jako místy nudný. Jde o překvapivě „ukecaný” a předlouhý film (140 minut), valí na diváka složité vysvětlovačky, a pokud někoho nebaví karetní hry, bude mít s Velkou hrou zásadní problém. Značnou část scénáře vyplňuje hraní pokeru a hádání se o pokeru.

Největší chyba scénáře ale spočívá v něčem jiném - nepodařilo se vytvořit vzestupné drama, v němž by se divák o hlavní postavu skutečně bál, napětí se nestupňuje. Už na začátku totiž Molly ztratila to hlavní (kariéru, přízeň otce) a o život jí nejde.

Molly je dívka, které zkrachovala sportovní kariéra, ale pořád je mladá, zdravá a extrémně atraktivní. Co se jí vlastně může stát? Proč máme být napjatí? Policie po ní sice jde, ale maximálně dostane veřejně prospěšné práce nebo půjde na krátkou dobu do vězení.

Hříšnice a její právník (Idris Elba)

FOTO: Vertical Ent.

Soucítit s takovou postavou není lehké. Když odhodíme pozlátko, ve filmu jde o to, že se snažila rychle zbohatnout na hraně zákona a pořádala mejdany s ruskou mafií (neuvěřitelné tvrzení, že nepoznala mafiány, zní jako vtip). Když přijde Rus a má v tašce půl miliónu dolarů v hotovosti, kdopak to asi bude? Profesor etiky?

Kambodžskému sirotkovi by divák ledacos odpustil, ale Molly je žena z privilegované americké rodiny a hlavně - vypadá jako Jessica Chastainová. Uvěřit, že takový člověk má těžký život a nemůže si za to sám, je trochu problém.

Celkové hodnocení: 70%