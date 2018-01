Diváky čeká i díky tomu pravidelná zimní nadílka toho lepšího z filmového roku.

Mezi nominovanými na Zlatý glóbus za nejlepší zahraniční film je jedna z premiér už tohoto týdne, německý thriller Odnikud režiséra Fatiha Akina, za který dostala Diane Krugerová herecké ocenění v Cannes. Hraje v něm Katju, která přišla při bombovém útoku o syna a manžela a vědomí, že vrazi chodí beztrestně po svobodě, je pro ni nepřijatelné.

Za dva týdny bude mít premiéru kriminální drama Tři billboardy kousek za Ebbingem, nominované na Zlatý glóbus v pěti kategoriích. Frances McDormandová v něm hraje matku zavražděné dívky, která se ze zoufalství z vleklého vyšetřování rozhodne jednat tak, že v důsledku rozpoutá bitvu se strážci zákona.

Woody Harrelson a Frances McDormandová a film Tři billboardy kousek za Ebbingem.

FOTO: Cinemart

Cenu poroty v Cannes a nominaci v kategorii zahraničních filmů má film slavného ruského režiséra Andreje Zvjaginceva Nemilovaní o rozpadu rodiny, v níž dvanáctiletý syn je tím posledním, co rozvádějící se rodiče zajímá. Dokud ovšem chlapec náhle nezmizí… Film má premiéru 18. ledna stejně jako animovaný film Coco o chlapci, který se rodině navzdory chce stát muzikantem.

Dalším velmi očekávaným filmem je drama Tvář vody brilantního vypravěče Guillerma del Toro. Favorit Zlatých glóbů se sedmi nominacemi se odehrává za studené války v utajované americké vládní laboratoři. Pracuje tam Elisa, která je němá, což pro ni do značné míry znamená izolaci od okolního světa. Její život se však od základu změní, když společně s kolegyní Zeldou objeví přísně tajný experiment. Premiéra je 15. února.

Snímek Tvář vody a herečky Octavia Spencerová a Sally Hawkinsová.

FOTO: Cinemart

O týden později jdou do kin další dva kandidáti na letošní ceny – romantické drama o vztahu dvou mladíků Call Me By Your Name se třemi a novinka Stevena Spielberga Akta Pentagon: Skrytá válka se šesti nominacemi. Spielberg v ní líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu.

Meryl Streepová s Tomem Hanksem ztvárnili hlavní role.

FOTO: Vertikal Ent.

Do hlavních rolí obsadil režisér Toma Hankse a Meryl Streepovou, kteří jsou nominováni na herecké Zlaté glóby, a už spojení Spielberg – Hanks – Streepová napovídá, že se snad máme opravdu nač těšit.

Tom Hanks ve filmu Akta Pentagon: Skrytá válka.

FOTO: Vertikal Ent.

Nominaci na Zlatý glóbus za mužský herecký výkon má ale také Gary Oldman, který hraje Winstona Churchilla ve filmu Nejtemnější hodina.

Ona hodina udeřila v roce 1940, kdy se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho slavnou řečí zburcoval národ k boji a vsadil všechno na jednu kartu, i když šance byly nepatrné a skoro nikdo mu nevěřil.

Spielberg míří i do budoucnosti

Vedle filmů, které budou v nejbližší době útočit na prestižní ocenění, jsou tu i další, které mají poněkud jiné ambice: přivést do kin co nejvíc diváků. A letos je tu několik takových, kterým se to určitě podaří.

Sněhová královna.

FOTO: Cinemart

Pokračování populární animované série Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu jde do kin 8. února a je opět plné dobrodružství i kouzel. Poté, co Gerda porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaye, má před sebou další úkol: nalézt rodiče unesené Severním větrem a dát celou rodinu zase dohromady.

První marvelovka roku Black Panther má premiéru 15. února a je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví dávný nepřítel, je ohrožen nejen on, ale i celý svět.

Dalším animovaným filmem, které rodiny nepochybně uvítají, bude 22. února Pračlověk. Jeho hlavním hrdinou je neohrožený jeskynní muž Dug, který se se svým nejlepším čtyřnohým přítelem Čenichem snaží uchránit svůj domov a kmen před velkou hrozbou. Na jejich území totiž přicházejí pokrokoví lidé z doby bronzové v čele s lordem Bafoněm a Dugovi a jeho přátelům zbývá poslední šance – utkat se o své území s týmem Real Bronzio ve hře zvané fotbal.

Pračlověk

FOTO: Cinemart

V dramatu Akta Pentagon: Skrytá válka se Steven Spielberg vydal do celkem ještě nedávné minulosti, v blízké budoucnosti se odehrává jeho druhý příspěvek Ready Player One: Hra začíná. Většina zemské populace žije ve slumech a aby lidé unikli sebezničení, uchýlili se ke světové virtuální realitě zvané OASIS. Jejím prostřednictvím se mohou věnovat pracovním, zábavním či studijním aktivitám. Jedním z účastníků je i teenager z Ohia, který spolupracuje s přáteli ze světa virtuální reality a snaží se vyhrát Anorak‘s Game, hru vytvořenou zesnulým zakladatelem OASIS, a získat tak na ni vlastnická práva. Premiéra je 29. března.

O měsíc později, 26. dubna, vtrhnou do kin Avengers: Infinity War, snímek, který završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější válku všech dob.

S velkými ambicemi byl natočen celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent, který navazuje na slova samotného génia, že „může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb. konkrétně 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl.

V letošním roce nás čekají ještě další předpokládané hity jako Jurský svět: Zánik říše, Mamma Mia 2 nebo Úžasňákovi 2, ale to už se bude zase jaro chýlit k létu…