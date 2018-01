Letos sledovalo speciální vydání talk show Karla Šípa více než 1,3 miliónu diváků starších 15 let, což představovalo podíl na publiku 35 procent. Českou televizi si jako svého průvodce při vstupu do nového roku zvolilo nejvíce lidí i s blížící se půlnocí: odtikávající orloj sledovalo přes 1,66 miliónu dospělých, kteří tvořili 45 procent publika.

Na druhou pozici po ČT se pak dostala Nova, a to s mimořádným silvestrovským vydáním Televizních novin, které si vybralo 1,254 miliónu dospělých, což představovalo 33 procent lidí, kteří zrovna seděli u televize.

O zbývající program největších tuzemských televizních kanálů se publikum více méně rovnoměrně podělilo. Není divu. Jako přes kopírák představovaly hlavně směs sestřihů, případně živé hudby, kde to nové aby pohledal, a staré se potkávalo s ještě starším. Například hned po dvacáté hodině si Velkou plavbu s Waldemarem na ČT 1 zvolilo 806 tisíc diváků a na Nově sestřih z pořadů Tvoje tvář má známý hlas 696 tisíc dospělých. Nejméně lákala silvestrovská Prima Partička s 515 tisíc dospělých.

Podobně se rozložily síly už v předchozích letech, a to také u téměř totožně sestaveného programu. Loni se stala vítězem zábavných pořadů rovněž Všechnopárty s 1,3 miliónem dospělých, stejně tak získala nejvíce diváků ČT, a to hlavně díky půlnočnímu orloji s přípitkem a hymnou.

Hned v závěsu za ní se zařadila Nova se svými Televizními novinami a přes 800 tisíc lidí pak sledovalo sestřih její show Tvoje tvář má známý hlas. Prima si utrhla přibližně půlmilion se silvestrovským vydáním svého zábavného pořadu - loni to byla Show Jana Krause.

Stejné schéma jako loni, střiháky a známé tváře

Letošní program se prakticky podobal loňskému, patrný nebyl ani pokus o změnu. Televize k tomu vede nejspíš hlavně pragmatický důvod – nabídnout osvědčené pořady a známé tváře. To se zdá jako sázka na jistotu. Reklamy koncem roku ubývá, a přestože o Vánocích nemají stanice o zájem diváků nouzi, například na Štědrý večer si zapnulo televizi přes 4,5 miliónu dospělých diváků, o týden později na Silvestra už to vychází hůř. Půlnoc vítalo u obrazovky zhruba o milión lidí méně.

Poslední noc v roce ubývají především mladší, kteří jdou slavit raději ven. Ale opravdu jejich rodiče a prarodiče v minulosti vězí tak hluboko, jak se domnívá hlavně veřejnoprávní televize?

Když totiž před půlnocí zazněla z obrazovky ČT písnička Heleny Vondráčkové Sladké mámení z komedie S tebou mě baví svět a po hymně s přípitkem ji vystřídala jako obvykle ryčná dechovka, mohl divák snadno podlehnout dojmu, že s příchodem Nového roku zázračně omládl aspoň o třicet let.

Pravda, jednu noc v roce by takový menší výlet do normalizační atmosféry asi až tak nebil do očí – a také by tolik nepřebíhal po hřbetě proti srsti. Kdyby však stejnému dojmu nebyl divák nucen pravidelně podléhat v masovém měřítku zhruba od června do konce srpna, kdy si televize dávají pauzu od novinek, a nebyl před ním uchráněn i jiné večery v roce. Chalupáři a Pitaval jsou v ČT už stejnou jistotou jako silvestrovská dechovka a všemožné střiháky z archivu k jakékoli příležitosti.

Role neotřelého a odvážného průkopníka zábavy proto tentokrát ve veřejnoprávním programu připadla pořadu z žánru stand up comedy Na stojáka!, který se však jako novinka objevil už před třinácti lety a ještě ke všemu v produkci HBO.

Podivná časová smyčka

Ani silvestrovské mámení z Kavčích hor však nemá sílu pohádkového poháru zapomnění. Jedině po něm by totiž divák dokázal zaplašit vzpomínku na to, jak se v úvodu večera miliardář a od letoška nově i moderátor Jaromír Soukup těšil z toho, že posměváčci, kteří ještě nedávno jeho televizi Barrandov věštili pád a jemu pořádně provětrané kapsy, ostrouhali.

Televizi si u nás před třiceti lety miliardáři opravdu koupit nemohli, natož aby v ní mohli moderovat během roku politické talk show nebo se v jeho závěru pasovat do role hlavního průvodce silvestrovskou nocí, přestože vládnou bezděčným šarmem hvězdy stand up comedy.

V podivné časové smyčce, která na Silvestra prakticky všude urputně oživovala ducha normalizace, ať už někde zpíval Michal David nebo jinde vtipkoval F. R. Čech, tak dával smysl jedině pořad Retro na ČT 24, který ve čtyřech dílech chronologicky provedl publikum historií od roku 1945 do roku 1948. A Cimrman, samozřejmě. V něm je totiž odpověď na všechno.