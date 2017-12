Jezdili všichni hosté pořadu k vám na chatu na Šumavu, nebo se natáčelo i jinde?

Většina hostů přijela k nám na chatu, i když zemědělská usedlost, která je více než pět set let stará, by se měla nazývat alespoň chalupou. Je to úžasné místo, na němž je opravdu pohoda, kterou prostě nelze ignorovat. Myslím si, že je to vidět i na televizní obrazovce. Chalupu opravujeme už čtrnáct let. Ještě rok a bude hotovo. Ačkoli to říkám každý rok.

Natáčení s Patem Methenym a Johnem Scofieldem probíhalo během jejich koncertu v Praze a Soul Rebels jsme točili v Brně.

Dozvěděl jste se od některého ze svých hostů něco opravdu zajímavého?

To je dobrá otázka. Ono totiž platí, že co může být zajímavé pro jednoho, může být naprosto nezajímavé pro druhého a obráceně. Některé hosty svého pořadu znám opravdu velmi dobře. Například Tomáš Linka je můj bratranec, a tak se známe od narození. Scofield a Metheny jsou mými dobrými přáteli, které znám už více než třicet let. A tak jsou vlastně mé otázky formulovány pro diváky, protože u některých svých hostů jsem znal odpovědi prakticky dopředu.

Ale stejně jsem se i já dozvěděl něco nového. Pat Metheny si myslí, že zrychluje, John Scofield by chtěl hrát lépe a Tomáš Linka miluje Austrálii. To jsem vůbec netušil.

Z natáčení televizního pořadu.

FOTO: archív Rudyho Linky

Zval jste do pořadu pouze hosty, jejichž práci a talent obdivujete?

Hostů, které jsme pro pořad oslovili, bylo šestnáct. Není ale jednoduché dát vše dohromady, zvláště když se jedná o lidi, kteří mají své koncerty a turné, jež nelze odložit. My se snažili udělat pořad, který je optimistický, dává energii do života a má špetku jemného humoru, i když vlastně to, co všichni děláme, myslíme smrtelně vážně.

Život totiž energii vyžaduje a vstát každý den a cvičit na hudební nástroj s tím, že člověk neví, jestli to někam povede, vyžaduje od jedince opravdu přímo atomovou elektrárnu na výrobu energie a nemalou dávku bláznovství. Už jen z toho důvodu si všech hostů opravdu vážím, i když třeba nesouhlasím s jejich politickým názorem.

Koho byste do svého pořadu opravdu rád pozval a na co byste se ho zeptal?

Raye Charlese, Jima Halla, Johna Abercrombieho, Jamese Browna, Whitney Houstonovou, Karla Velebného. První otázka pro všechny by samozřejmě byla: Co budeme poslouchat? A hned druhá: Pivo, nebo víno?

Záběr z natáčení televizního pořadu Linka.

FOTO: archív Rudyho Linky

Pořad měl velmi dobrý ohlas. Plánuje se jeho pokračování?

Jsem nesmírně potěšen ze všech e-mailů a zpráv na Facebooku, které mi diváci poslali a stále posílají. Hrozně rád bych na všechny odpověděl, ale můj život je vlastně takový jeden běh z letiště na letiště a času mi moc nezbývá. A tak alespoň touto cestou všem děkuju.

S Českou televizí už připravujeme další sérii návštěv u nás na Šumavě. Měla by se vysílat někdy začátkem příštího října opět na ČT art.

Jinak rok 2018 je už teď z mého pohledu velice nabitý. Na cédéčku i vinylové desce vyjde nové album mého newyorského tria, které se jmenuje American Trailer. V České republice k němu budeme mít koncerty od 1. do 7. března. Přípravy třináctého ročníku Bohemia Jazzfestu jsou v plném proudu a rozhlasová stanice Vltava vysílá každé úterý od osmnácti hodin pořad Přímá linka, který natáčím střídavě v Praze a New Yorku. K tomu plánujeme postavit na naší chalupě skleník. Snad se to povede.