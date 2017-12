Největšímu zájmu se vždy těší novinky, které každoročně přináší veřejnoprávní televize, ať už jde o její vlastní titul, nebo koprodukční film, který předtím proletěl plátny kin. Loňský vánoční rekord si připsala premiéra České televize Pravý rytíř, kterou na Štědrý večer vidělo 2,7 miliónu diváků, druhou příčku zaujaly populární Tři oříšky pro Popelku z roku 1973. Ve vánočním programu si začaly získávat masovou oblibu na počátku 90. let. Loni si je pustilo 2,5 miliónu lidí.

Štědrý den sice bývá výjimečný a v dalších svátečních dnech si pohádky přes dva milióny diváků většinou nezískají, ale například už mnohokrát reprízovaný film Anděl Páně vidělo loni 1,7 miliónu diváků. Letos na Štědrý večer odvysílá ČT1 jeho druhý díl a dá se čekat, že si zopakuje úspěch Pravého rytíře, i když na něj do kina přišlo už přes milión lidí. Konkurovat mu budou starší pohádky: na Nově Byl jednou jeden král a Tři bratři, na Primě Sedmero krkavců.

Kultovním pohádkovým titulům ještě donedávna vévodila Pyšná princezna, ale první příčku v poslední době zaujala právě Popelka v podání Libuše Šafránkové. V programové nabídce nebude chybět ani letos: odvysílá ji na Štěpána Česká televize, která ji před třemi lety digitálně vyčistila. Film režiséra Václava Vorlíčka je sice už desítky let mimořádně populární také v sousedním Německu nebo v Norsku, ale ani tam diváci nepropadají fenoménu vánočních pohádek tolik jako Češi.

„Ani premiérové pohádky v takovém množství, jak jsme tomu zvyklí u nás, v Německu a v dalších zemích nenajdeme. Diváci se mohou většinou těšit na premiéry komedií nebo romantických či rodinných filmů,“ upozorňuje analytik České televize Milan Kruml a jako příklad podívané pro celou rodinu uvádí nový přepis románů Karla Maye, který loni vznikl pro německou stanici RTL jako televizní minisérie. Letos v lednu jej vysílala i ČT.

I v zahraničí si však pěstují svoje vánoční televizní rituály: Němci milují třeba filmy o císařovně Sisi, Francouzi zase cirkus a varieté a Britové speciály oblíbených seriálů a sitkomů. „Na BBC nesmí chybět vánoční epizoda série Doctor Who nebo nové díly komediálního seriálu Mrs. Brown’s Boys. V posledních letech se staly tradicí i premiéry televizních minisérií podle knih Agathy Christie,“ dodává.

Bez ohledu na různé historické tradice jednotlivých zemí nebo zvláštní záliby jejich televizního publika proniká do programu televizí všude po světě Santa Claus. Někde dokonce mění domácí tradice. Jako příklad uvádí Kruml Brazílii, kde děti původně dostávaly dárky od Ježíška až na Tři krále, jenže dnes chystají v mnoha rodinách nadílku už na 25. prosince. Kromě Santa Clause tu naděluje dárky i francouzský Papa Noël. A to díky masovému vlivu televize, která kromě amerických vánočních filmů, do nichž balí reklamu, vysílá zhruba v polovině prosince také oblíbenou podívanou ‒ přílet helikoptéry se Santa Clausem do země. Tento tradiční a populární rituál se odehrává v mnoha velkých městech za přítomnosti velkého publika, například v Riu na stadionu Maracana.