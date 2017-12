„Sixto Rodriguez pro mě jednoznačně patří do kategorie ʼmust seeʼ. Jeho neuvěřitelný životní osud zná díky oscarovému snímku Pátrání po Sugar Manovi celý svět. Zatímco on pracoval ve Státech jako dělník, staly se jeho písně symbolem boje za svobodu pro celou generaci Jihoafričanů,“ popisuje šéf Rock for People Michal Thomes.

„Vidět tohohle charismatického umělce naživo, navíc téměř v den jeho šestasedmdesátých narozenin, patří k zážitkům, které si budete pamatovat.“

Rodriguez bude nejstarším umělcem, který kdy na Rock for People vystoupil. Dále vystoupí také The Prodigy, rockeři Skillet nebo In This Moment a Sick Puppies.

Rock for People se uskuteční od 4. do 6. července v hradeckém Festivalparku. Vstupenky jsou v prodeji na www.rockforpeople.cz.