RECENZE: Skupina Rybičky 48 oslavila cestu ze dna na piedestal

Byly časy, kdy to kapela Rybičky 48 neměla lehké. Mnozí lidé, zvlášť na festivalech, nebrali její punk rock vážně a dali jí zažít i chvíle, kdy na ni dopadaly kelímky či hrsti bláta. V ty momenty by nikdo nečekal, že 16. prosince 2017 oslaví patnáct let koncertem ve vyprodaném pražském Foru Karlín. Přišly čtyři tisíce diváků.