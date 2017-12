Šanci na cizojazyčného Oscara má Odnikud i Čtverec, Češi ani Angelina neuspěli

V užším výběru na Oscara za neanglicky mluvený film není zastoupen český film a nedostala se tam ani Angelina Jolie se svým kambodžským dramatem First they killed my father. Jedním z favoritů bude zřejmě německé drama Odnikud.