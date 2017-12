V Plzni měl premiéru muzikál Chyť mě, jestli na to máš, inspirovaný snímkem Stevena Spielberga, v Praze na Fidlovačce uvedli po muzikálové adaptaci legendární filmové komedie Někdo to rád horké pod názvem Sugar i premiéru muzikálové adaptace filmu španělského režiséra Pedra Almodóvara Ženy na pokraji nervového zhroucení. „Byl to můj klíčový film, který prosvištěl světem a odemkl mi k němu dveře. Aktuálně existují dvě muzikálové adaptace a italská divadelní verze,“ uvedl španělský filmař v jednom z rozhovorů o snímku z roku 1988.

Fidlovačka téměř čtyři roky uvádí také inscenaci Eva tropí hlouposti z pera Fan Vavřincové. Její crazy komedie slavila úspěch už v časopisecké podobě a také jako film Martina Friče s Oldřichem Novým a Natašou Gollovou. Podobně Spielbergův snímek s Leonardem DiCapriem Chyť mě, když to dokážeš inspiroval tvůrce muzikálu dle libreta Terrence McNallyho. Pod názvem Chyť mě, jestli na to máš měl premiéru 2. prosince v Plzni.

Podle divadelního režiséra Miroslava Krobota, který se profiluje jako filmař, je divadlo ve srovnání s filmem svobodnější, cítí se v něm lépe. „Když potřebujete v divadle inscenovat manželskou hádku v obýváku, stačí k tomu dva herci a jeviště. Naopak ve filmu k tomu musíte postavit obývák s veškerým nábytkem. Moje filmové režie jsou jen pokusy přenést do filmové řeči divadelní poetiku,“ řekl před premiérou snímku Kvarteto.

Téměř dvě desítky let starý americko-britský film Zamilovaný Shakespeare si mohou připomenout návštěvníci Divadla pod Palmovkou. Na filmovém zpracování se podílel dramatik Tom Stoppard. Hra měla loni českou premiéru v Brně, letos ji uvedli i v Liberci a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. V tamním Divadle Petra Bezruče uvedli před měsícem premiéru další filmové adaptace, komedie dánského režiséra Larse von Triera Kdo je tady ředitel?.

Švandovo divadlo připravilo v roce 2010 úpravu norského filmu Kurz negativního myšlení, který spojil prvky psychologického dramatu s černou komedií, a uvádí ji dodnes. Stejně tak i na Jezerce, kde se už čtrnáct let hraje komedie Zahraj to znovu, Same podle Woodyho Allena. Měla tu premiéru také inscenace Musíme si pomáhat podle Jana Hřebejka, uváděl se tu další Allenův projekt Prokletí žlutozeleného škorpióna a Válka Roseových Dannyho DeVita.

Příští rok uplyne sto let od narození Ingmara Bergmana, tvůrce téměř padesáti snímků, k nimž si většinou psal scénáře. Jeho díla inspirovala šedesát adaptací v divadle. V Česku se dočkaly divadelní verze třeba Scény z manželského života.