Jde sice jen o vedlejší roli, ale každá publicita se hodí. Miliardáře Gettyho původně hrál Kevin Spacey a teprve když byl film dokončen, přišlo obvinění ze sexuálního obtěžování. Pak byl vystřižen a nahrazen Plummerem.

Spacey se objevoval ve všech propagačních materiálech i v traileru, ale režisér Ridley Scott se na poslední chvíli rozhodl, že se vyplatí ho nahradit a vše předělat. Přetočení se účastnili i herci Mark Wahlberg a Michelle Williamsová.

Jinak v nominacích na Zlaté glóby vede snímek Tvář vody režiséra Guillerma del Tora, který dostal sedm nominací. Na nejlepší dramatický film jsou s ním nominovány filmy Call Me by Your Name, válečné drama Dunkerk, Tři billboardy kousek za Ebbingem a Akta Pentagon: Skrytá válka.