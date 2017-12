Aerodrome festival míří do Panenského Týnce. Bude třídenní a zahrají Nine Inch Nails, Macklemore či Limp Bizkit

Macklemore, Nine Inch Nails, Wiz Khalifa, Limp Bizkit, Parkway Drive, Bullet for My Valentine, Hollywood Undead a mnoho dalších. To jsou jména, na která lákají pořadatelé Aerodrome festivalu. Jeho pátý ročník bude třídenní a uskuteční se 28. až 30. června 2018 na letišti v Panenském Týnci.