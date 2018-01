Filip Renč patří k režisérům, na jehož snímky chodívají do kin stovky tisíc diváků. Jeho novinka proto patří k dalším jeho možným hitům v českých kinech. Objeví se v nich 18. ledna.

Nicméně vedle filmů jej živí také například politická reklama. V minulosti natočil předvolební spoty pro ODS, pro prezidenta Miloše Zemana nebo pro zvažovanou koalici lidovců a STAN.

Rozhovor se z časových důvodů pana Renče předtáčel koncem listopadu.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Co se vám vybaví při téhle větě?

Naše komedie, s Halinou (Halina Pawlowská – pozn. red.), co jsme udělali. A slovo zoufalý? To je tak trochu smutno-veselé. Každý z nás dělá trochu zoufalé věci někdy v životě. A můžou být i vtipné, celkem.

Scénář ke komedii vznikl upravením velmi úspěšné knihy Haliny Pawlowské.

FOTO: Bioscop

Bylo to tak, že za vámi někdo přišel se scénářem, a vy jste ten film pak přijal, nebo to tak, že vy jste si vybral knihu a podle ní natočil film?

Mě si vybral producent Pásek (Pavel Pásek – pozn. red.), možná po dohodě s Halinou. Oslovil mě, dal mi to přečíst, pak jsme se sešli a my jsme s Halinou rok pracovali na různé úpravě, spíše úpravách, nových nápadech určených pro scénář. Připravovali jsme casting, lokace a tak. Takže já jsem byl vybrán.

Oba jste velmi výrazné osobnosti. Nedostávali jste se někdy, alespoň chvilkami, do sebe?

Ale tak, ani ne. Halina je tedy tvrdá palice, stejně jako já. Ale v takovém tom dobrém slova smyslu. Ona si obhajuje svoji tvorbu, svoji práci, svoji literaturu a já zase svoje vizuální a režijní nápady. Pak jsme hledali kompromisy. Možnosti, jak naše úhly pohledu na daný scénář, na věc skloubit. Myslím si, že z toho vznikla – alespoň pro mě – velice milá spolupráce. Ale bylo to někdy tvrdé. Prosadit se. Ona je ovšem filmařka, akceptuje moje názory. A já jsem zase chtěl ve filmu zachovat její styl humoru, její styl vyprávění, aby to byl její literární rukopis. Takže jsme k sobě hledali cesty.

Četl jste nějakou knihu Haliny Pawlowské, než jste přijal nabídku na natáčení filmu?



(Smích) Od Haliny? Ne, nečetl. Nečetl. Nečetl. Napsala jich třicet, nedávno jsme byli na křtu té třicáté. Ale nečetl. Nečtu ženské romány... Mám rád spíš literaturu faktu.

Říkal jste, že scénář vznikal rok. Měli jste od začátku jasno, kdo bude hrát hlavní roli? Co vím, byla tam nějaká změna...

Tak neměli, určitě. Já si hodně dávám záležet na castingu. To je taková moje alfa, omega režijní práce. Ten casting je pro mě padesát procent režijní práce. Dobře si vybrat herce, který vám udělají dokonalý herecký tým. Jeden zapadá do druhého. Patří k tomu druhému. A tak dále. Kombinace těch herců je pro mě stěžejní. Ale musel jsem to tentokrát hodně projednávat s producentem. I s Igorem Konyokovem (další z producentů filmu – pozn. red.), s Halinou, abychom se shodli. Každý měl svůj díl procent hlasovacích práv ten film obsadit. Takže jsme po tom roce našli to nejlepší řešení, co je. To je Klára Issová.

Video

O 300tisícové divácké metě a o tom, co určitě změní narození dcery

Prozradíte mi, na kolika místech se film natáčel a kolik jste měli natáčecích dnů?

Tak samozřejmě, počty natáčecích dnů se stále snižují. Na Lídě Baarové jsme měli čtyřicet natáčecích dnů a teď, na stejný filmový rozsah, jsme měli dvacet osm natáčecích dnů, plus jedna dotáčka. Točili jsme v Praze, na Slovensku v Terchové, tedy u Jánošíka... Je to film ze současnosti, komorní, co se týče výpravnosti.

Proč jste ale vyrazili i na Slovensko?

Ve filmu je prostě jedna scéna, kdy se ona zamiluje na Slovensku. Tedy ta hlavní hrdinka Olga, kterou hraje Klára. Vybere si takového šohaje. Je to takový její pokus utéct z toho města, utéct od městských pánů, pokus najít si nějaké horala. A to se... Uvidíte, jak to dopadne. (Smích)

V hlavní roli filmu se divákům představí Klára Issová. Na snímku s režisérem Filipem Renčem.

FOTO: Bioscop

Film byl dotočený brzy na podzim. Proč má premiéru 18. ledna?



Ano, je dotočený. Ale ne hotový. Natáčelo se během dvou a půl měsíce, ale pak vám trvá pět šest měsíců dokončování. To znamená, musíte udělat střih, postsynchrony, něco zabere nahrání ruchů, složení hudby, barvení, korekce, vytváření triku a tak. Takže v těch studiích se to těch šest měsíců předává z jednoho do druhého... Budeme rádi, když to do termínu premiéry vše stihneme.

Zmínil jste hudbu. Bude překvapením, kdo ji tvoří? Jméno skladatele jsem v rámci přípravy na rozhovor nikde nenašla.



Na hlavní hudební motivy mám skladatele Rendu Rypara a celý film je podložený mexickými hudebními motivy, tedy španělsky zpívanými od jedné skupiny z Boskovic. Mám tam také scénickou hudbu od Mekyho Žbirky. Takže je to takový zajímavý kompilát. Jak jsem třeba ladil do Francie, francouzské hudby Román pro ženy, tak teď ladím snímek do mexických songů. To je hlavní průvodce života té hlavní představitelky.

Režisér Filip Renč s Medailí Za zásluhy, kterou dostal od Miloše Zemana v říjnu 2014. Nicméně dále ho veřejně podporovat nehodlá, jak uvedl.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Sám jste o filmu říkal, že je to film pro ženy, které vezmou do kina muže. V té souvislosti se vás chci zeptat, kdy vy jste byl takhle zavlečen do kina a jaký to byl film?



Zavlečen do kina nebývám. Chodím tam rád. Hlavně proto, že se tam vlastně učím, vždycky se tak snažím vybrat ten film já. A který to byl naposledy? Nevím, to bych musel přemýšlet. (Filip Renč informaci později doplnil mimo záznam. Šlo o snímek Matka od Darrena Aronofského – pozn. red.) Jinak do kina chodím opravdu hodně. Tak jednou za měsíc.

Na vaše filmu chodívají stovky tisíc diváků. Jaká je pro vás ta meta, kterou by měl snímek Zoufalé ženy dělají zoufalé věci dosáhnout?

Je to komerčně laděný snímek. Komediální. Myslím si, že v tomhle sychravém depresivním počasí to snad lidi přivítají trochu se pobavit. Měl by to být divácký film. Tak já předpokládám, že by na to mohlo přijít dost lidí.

A to je kolik? Dvě stě tisíc? Sto padesát tisíc?



Já bych byl rád, kdyby na to přišlo tři sta tisíc lidí. To je takový můj odhad. Aspoň. Minimální.

Vracím se k premiéře, která má být osmnáctého ledna. Nicméně v lednu se vám má narodit i děcko. Stíháte to všechno dohromady?

No, zatím nevím. Zatím nevím. Sofie se má narodit někde kolem té premiéry, kolem toho data (narodila se 24. 12. 2017 - pozn. red.). Takže to bude velice zajímavé, hektické. Krásné zároveň. Že se tyhle dvě věci u mě propojí dohromady.

S narozením dítěte souvisí i má další otázka. V jednom z rozhovorů s vámi jsem se dočetla, že nejraději režírujete doma. Že si to v klidu promyslíte, a pak jdete na plac a tam už to jen děláte. Jste připravený i na variantu B? Až se narodí děcko, klid doma rozhodně mít nebudete.



Nebude, určitě. Ale jak to budu dělat? To bude improvizace. Budu si muset najít nějakou pracovnu, nebo se přestěhujeme do většího bytu, kde pracovna bude a tak dále. Vždycky se dá někde pracovat. Samozřejmě, že ta režie se dělá s tužkou v ruce a s papírem. Vymýšlejí se návaznosti, záběry, nálada. Pouštím si ke všemu hudební skladby. Devadesát procent režijní práce se dělá doma u stolu. Na tom place je to už taková povinnost tam všechno zhmotnit dohromady. Jak to bude vypadat, jaký to bude mít výsledek, tak to vzniká u stolu, s tužkou v ruce.

Video

O práci na politických klipech, o snech a o tom, proč vezme každou zakázku

A to vám už běží film v hlavě? Víte přesně, jak má vypadat záběr, co v něm má být?



Určitě. Musíte si to nějak představit. Mít nějakou obrazotvornost. Vidět světlo, náladu, ke každé scéně si vybírám hudbu dopředu, abych věděl, jak bude scéna dynamická. Kolik bude mít třeba střihů. Jakou bude mít náladu, pocity, sdělení...

Já si hodně zakládám na hudbě, protože na ni točím... Když si všechno pustím dohromady, tak se mi vybavuje obrázkově, jak by to mělo asi vypadat. Vlastně jdete na plac a film máte na harddisku natočený, v hlavě...

Jak dlouho vám podobná příprava trvá?

Pak už se jen děsíte, jaký bude výsledek. Zda ta vaše představa se bude s výsledkem hodně rozcházet, nebo ne... Pardon, na co jste se ptala?

Jak dlouho vám podobná příprava v hlavě trvá?



Když pracuju nad scénářem, dělám technický scénář, scházím se s jednotlivými složkami: tedy s architektem, kameramanem..., tak to trvá zhruba kolem roku.

Kolem roku. Teď položím trochu rýpavou otázku. Dělá se vám líp komedie, nebo předvolební klip? Nebo klipy politických stran?

Klipy politických stran jsou zakázka. Práce pro mě a pro moji firmu. Není v tom nějaká hlubší filozofie. Ale každou práci, kterou dělám, ať na zakázku, nebo z vlastní vůle, z vlastního přesvědčení, tak se snažím, aby nějak vypadala, abych se pod ni mohl podepsat. A aby byla nějak originální. Pořád je to režijní, vizuální práce a tak. Je jedno, zda děláte krátký, nebo dlouhý tvar, nebo pracujete na divadle.

Pracujete pořád s muzikou, výtvarným uměním. S příběhem, se sdělením. Takže je to pro mě i práce. Někdy víc srandovní, někdy příjemná, někdy méně příjemná. Ale snažím se ji udělat vždy dobře.

Filip Renč

FOTO: Novinky

Existuje žánr, který byste vyloženě nevzal? Ať už umělecký, nebo politický...

Myslím si, že ne. Já rád střídám žánry, ty filmové. Vlastně každý můj film je trošku jiný žánr. Snažím se sám sebe nevykrádat, pokud je to možné. I když také někdy natočím nějakou scénu a řeknu si: „Sakra, to už jsem někde viděl”. A dojde mi, jo, to jsem už natočil v tomhle filmu. Někdy se ty situace v těch filmech opakují, nějaké zápletky. A zjistíte, že už jste to kdysi natočil. Snažím se tomu vyhýbat. Pokaždé chci mít nové téma, nový žánr. Abych taky nenudil ty své diváky.

Když se vám zdají sny. Zdají se vám obrazy nebo posloucháte svůj hlas?

Normálně střižené filmy. V dolby stereu (vícekanálový analogový zvukový formát – pozn. red.). Barevně.

Použil jste nějaký svůj sen pak v realitě?



Tak ony se sny po ránu většinou zapomínají. Zbývají vám jen fragmenty. Ale když je třeba natáčení, ta práce je natolik intenzivní, že se vám zdá, co jste ten den natočil a vždycky se vám objeví něco, co jste nenatočil a měl jste natočit. Tak jak je člověk do všeho ponořený, poslouchá tu hudbu, představujete si ty obrazy, dostanou se vám i do snu a někdy z toho právě vyleze, že jste něco zapomněl. Ráno se pak probudím zpocený a říkám si: „Já jsem vlastně zapomněl natočit tenhle protipohled”. Tím vám sen pomůže. Stává se to málokdy, ale stává.

Natáčení nového snímku probíhalo na několika místech v Česku. Filmaři vyrazili také na Slovensko. Jednu z rolí dostala i oficiálně nejstarší česká herečka Zdena Procházková (91).

FOTO: Bioscop

Takže jdete a dotočíte to?



Jasně. Určitě. To se musí.... Není možné natočit natáčecí den a neudělat někde chybu. Něco nepřehlídnout. Vždycky se dá vše vylepšit. Když filmem člověk žije dvacet čtyři hodiny denně, tak tím žije i v noci, ve snu. Občas vám sen pomůže, občas vás vyděsí.

Prozradíte mi, jak dlouhý bude film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci?



Myslím si, že komedie by měla mít tempo a rytmus. Zkratkovitost. Neměla by přesáhnout hodinu a půl. Myslím si, že budeme mít tak hodinu dvacet až hodinu dvacet pět.

Kolik máte natočeného materiálu?



To nevím. Ale materiál už to není. Točí se na disky, tedy líp řečeno na karty. Většinou pak máte kolem dvaceti, třiceti hodin hrubého materiálu, z něhož uděláte tu hodinu a půl. Většinou je to tak dvaceti, třicetinásobek.