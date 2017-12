„Stál u mikrofonu, držel kytaru a jeho levá ruka se třásla, jako by nebyla v pořádku. Popošel k mikrofonu a snažil se ho levou rukou uchopit, ale ta se mu kývala ze strany na stranu. Zprvu jsem si myslel, že je problém v mikrofonu a on se ho snaží upevnit. Pak ale udělal tři, čtyři kroky dozadu, zhroutil se a padal nazad,” popsal serveru Daily Mail jeden z návštěvníků koncertu.

„Neměl ho kdo zachytit. Ležel tam na zádech asi dvě minuty, než zatáhli oponu,” dodal.

Přežil rakovinu slinivky



Rea je na evropském turné Live On The Road To Hell Tour, které odstartovalo v říjnu v Amsterdamu a má skončit 12. prosince v britském Bournemouthu.

Za svoji kariéru rodák z anglického Middlesbroughu vydal přes dvě desítky alb a prodal na 30 miliónů kopií nahrávek. Od roku 1973 byl členem skupiny Magdalene, v níž nahradil pozdějšího frontmana Whitesnake a Deep Purple Davida Coverdala. Kapelu Rea později přejmenoval na The Beautiful Losers; poté se vydal na sólovou dráhu, kterou nastartoval hit Fool (If You Think It's Over) z roku 1978. Popularitu mu přineslo zejména album Water Sign (1983).

Rea je autorem řady hitů od Road To Hell, přes Josephine po Looking For The Summer.

Zpěvák před lety přežil rakovinu slinivky břišní.

Loni utrpěl mrtvici a potýká se s dalšími zdravotními problémy, včetně cukrovky, připomíná britský tisk.