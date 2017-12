Nebývale pompézní pohřební průvod v doprovodu sedmi stovek motorkářů vyjel dnes z pařížského předměstí poblíž Versailles, kde rocková hvězda žila. Odtud pak okolo Vítězného oblouku a přes bulvár Champs-Elysées pokračoval k chrámu La Madeleine, kde se konal církevní obřad a "velkolepé lidové rozloučení" s "velikánem francouzské kultury", který však byl v cizině často neznámý, jak poznamenala agentura AFP.

S rockovým idolem se přišly rozloučit stovky tisíc lidí.

FOTO: Pool, Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron přednesl před počátkem obřadu řeč k poctě slavného umělce.

FOTO: Pool, Reuters

„Tato prosincová sobota je smutná, ale musíte tu být pro Johnnyho, protože Johnny byl tady pro vás... Johnny Hallyday byl součástí nás všech, byl součástí Francie!" řekl ve smutečním projevu před chrámem francouzský prezident Emmanuel Macron.

Pohřebního ceremoniálu se mimo jiné zúčastnili i bývalí prezidenti François Hollande a Nicolas Sarkozy, premiér Edouard Philippe a pařížská starostka Anne Hidalgová. Smuteční řeč pronesli také herci Marion Cotillardová, Line Renaudová a Jean Reno nebo zpěvák Patrick Bruel.

Johnny Hallyday na archivním snímku z počátku 90. let

FOTO: Philippe Wojazer, Reuters

Johnny Hallyday na fotografii z loňského ledna

FOTO: Charles Platiau, Reuters

Manželka Johnnyho Hallydaye Laeticia Hallydayová a jejich dvě děti Jade a Joy

FOTO: Pool, Reuters

Vedle vdovy po Hallydayovi, Laeticii, a jeho čtyř dětí, na ceremonii přišly i jeho někdejší manželky, zpěvačka Sylvie Vartanová a herečka Nathalie Bayeová. Na poslední rozloučení s Hallydayem dorazili také jeho nejbližší přátelé jako další veterán francouzského rocku Eddy Mitchell a filmaři Jean Dujardin či Guillaume Canet.

Bývalý francouzský prezident Francois Hollande a jeho partnerka, herečka Julie Gayetová opouštějí kostel po pohřebním ceremoniálu francouzského zpěváka a herce Johnnyho Hallydaye

FOTO: Charles Platiau, Reuters

Jako prvý se v kostele chopil slova spisovatel Philippe Labro, aby vykreslil zpěvákův portrét. "Johnny zůstal stejný, sláva s ním nehnula," prohlásil. "Vládne na podiu francouzských mýtů mezi (generálem a prezidentem) de Gaullem et (komiksovým hrdinou) Tintinem," usoudil spisovatel Daniel Rondeau.

"Nikdy jsem nepotkal Francouze, který by nebyl s to citovat z několika Hallydayových písní," prohlásil premiér Edouard Philippe. Zpěvák podle něj pomáhal tvořit francouzskou identitu během téměř 60 let své dráhy, během kterých také prodal více než 100 milionů desek.

Církevní obřad doplňovala hudební vystoupení v podání Yarola Poupauda, Matthieua Chedida, Robina Le Mesuriera a písničkáře Yodelice. Když na závěr dozněl Hallydayovo blues Toute la musique que j’aime (Všechna hudba, kterou mám rád), dav podle reportéra listu Le Monde skandoval: "Další! Další!".

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

„Toto rozloučení je jeho poslední koncert," řekl jeden z fanoušků. Aplaus provázel i vynesení rakve z kostela.

„Chtěl jsem uctít Johnyho. Provázel mě celý život, poslouchal jsem ho od rána do večera," řekl agentuře AFP pětapadesátiletý instalatér Claude Broos.

Macron měl původně uctít zpěvákovu památku přímo v kostele, ale nakonec od toho upustil, aby zachoval sekulární charakter ceremonie. Právě na dnešek připadá výročí přijetí zákona z roku 1905 o oddělení církve od státu, napsal sever Paris Match.

Fanoušci zpěváka doprovázeli pohřební průvod výkřiky "Johnny! Johnny!". Mnozí z nich se oblékli v nablýskaném a rebelském stylu, jímž se Hallyday proslavil. Podle severu BBC doprovázelo průvod 700 motocyklistů, kteří si tak připomněli zpěvákovu vášeň pro motocykly a jeho motorkářský styl s koženými bundami a četným tetováním.

Hallydayova smrt ve středu vyvolala mezi Francouzi vlnu emocí. Během kariéry trvající 57 let vydal zpěvák 100 milionů nahrávek, často notoricky známých coververzí amerických hitů opatřených francouzským textem. Na jeho koncerty chodily pravidelně desetitisíce lidí.

Na Eiffelově věži od pátku svítí nápis "Děkujeme, Johnny" (Merci Johnny). Francouzská televize a rozhlas vysílají od smrti zpěváka zvláštní programy s jeho nejznámějšími písněmi a záznamy jeho přátel, na nichž mu vzdávají hold. Podle listu Le Figaro pohřební procesí dnes připomínalo to, které se sešlo při rozloučení se s francouzský básníkem a prozaikem Victorem Hugem.

FOTO: Pascal Rossignol, Reuters

V okolí La Madeleine a během průvodu byla zvýšena bezpečnostní opatření a na smuteční akci podle agentury AP dohlíželo 1500 policistů.

Hallyday bude pohřben v pondělí na karibském ostrově Svatého Bartoloměje, kde měl nemovitost. Někteří fanoušci podle AFP už začínají šetřit na cestě k hrobu svého idolu.