„Dlouho jsme přemýšleli o tom, jak pojmout oslavu našich dvacetin. Bylo jasné, že chceme našim věrným příznivcům poděkovat za to, že při nás stojí a naše hudba je stále baví. A tak z různých návrhů a nápadů začal pomalu krystalizovat jeden v podobě toho, co umíme a děláme i po těch letech nejraději. Tedy velkého koncertu, na němž se všichni sejdeme a společně zrekapitulujeme uplynulé dvě dekády. Aby vše proběhlo, jak má a koncert byl komfortní se vším všudy, první volba padla na pražskou O2 arenu. Je to samozřejmě trochu adrenalin, ale ten k nám patří a těšíme se na to,” vysvětluje skupina Divokej Bill.

Po letošním vydání alba Tsunami, následujícím úspěšném koncertním turné a nedávných vystoupeních na Slovensku kapela momentálně odpočívá. Od ledna ji čekají přípravy na výroční koncert a na konci února si odskočí zahrát do klubu 229 Venue v centru Londýna.