Seriál se většinou natáčel v Česku, některé scény pak vznikaly v chorvatském Dubrovníku, poblíž místa, kde se točila Hra o trůny. Pracovalo se nejen v kulisách, ale také v ulicích pražského Starého Města nebo na hradě Švihov.

Do rolí válečníků obsadili filmaři členy desítek českých skupin historického šermu. Z herců si bojových scén užil nejvíc představitel hlavní role Tom Cullen, u nás známý hlavně ze seriálu Panství Downton. Hraje templáře, který se vydá hledat svatý grál.

Protože dvaatřicetiletý Brit vyrostl poblíž hradu ve Walesu a jako kluk rád šermoval s dřevěným mečem, domnívá se, že lásku k éře rytířů musí mít už v genech. „Středověkem jsem byl vždy posedlý,“ tvrdí v rozhovoru pro server showbizjunkies.com, kde vyzdvihl náročnou bojovou přípravu předcházející natáčení.

„Štáb chtěl, aby vše vypadalo realisticky. Všichni proto byli perfektně vycvičení a odvedli skvělou práci. V závěrečné epizodě je pak obrovská bitva asi čtyř stovek mužů. Ty scény jsou hrozivé, impozantní. Vypadají tak opravdově. Nemůžu ani uvěřit, že jsem u toho byl,“ svěřil se. Nejen při bitvách míval prý pocit, že dění před kamerou je skutečné a on se ocitl v jiné době: „V barrandovských studiích postavili středověkou Paříž. Nikdy jsem nic takového neviděl, bylo to obrovské, ohromující. Točil jsem záběr, kde jsem jel po téměř dvousetmetrové ulici, a najednou bylo vše kolem jako živé, skutečné. Je to tak výjimečný zážitek, že zapomenete na kamery.“

Kvůli seriálu prý přečetl spoustu historické literatury, protože chtěl vědět co nejvíc o křížových výpravách a politice té doby, ať už se týkala Evropy, nebo Blízkého a Středního východu. „Je to důležité, aby člověk rozuměl světu, v kterém se při natáčení ocitne. Aby pochopil, co postavy dělají a proč,“ vysvětlil.

Seriál chce diváky zavést přímo doprostřed vřavy středověké politiky – líčí boje o Svatou zemi, ale také intriky a komplikované vztahy templářů s panovníky i církevními hodnostáři. Vystupuje v něm proto množství skutečných historických postav, nejmocnějších osobností tehdejší Evropy. Jako papež Bonifác VIII. se představí Jim Carter známý také z Panství Downton. Královnu Janu Navarrskou hraje Olivia Rossová, jejího manžela, francouzského krále Filipa IV. Ed Stoppard a jejich dceru, princeznu Isabellu ztvárnila Sabrina Bartlettová.

Templáře už po staletí provází pověst jednoho z nejmocnějších, nejbohatších a nejtajemnějších středověkých řádů, což zřejmě souvisí i s obviněním z hereze, které předcházelo jeho zrušení v roce 1312. Počátek tragického konce spustil francouzský král Filip IV. v pátek 13. října 1307, kdy nechal zatknout tisíce templářů. Desítky z nich byly nakonec upáleny.

Traduje se, že řád vlastnil několik vzácných křesťanských relikvií, například Turínské plátno, Longinovo kopí i samotný svatý grál, z nějž měl Ježíš pít při poslední večeři. Zatímco plátno s viditelným otiskem mužské postavy, která je připisována ukřižovanému Ježíši, se uchovává od 16. století v Turíně a údajné svaté kopí se postupně objevilo dokonce v několika exemplářích, Kristův pohár a také poklad templářů se nikdy nenašly. A tak obojí dodnes dráždí fantazii historiků i laických milovníků záhad.