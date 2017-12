Bob Dylan, vlastním jménem Robert Zimmerman, patří nejen k nejslavnějším hudebníkům 20. století, je i držitelem Nobelovy ceny za literaturu.

Milovník folku, country a blues vydal první desku v roce 1962. Více se proslavila až další deska The Freewheelin‘ Bob Dylan, kde vyšly hity Blowin‘ In The Wind či A Hard Rains a-Gonna Fall. Celkově vydal desítky alb a nejslavnější je zřejmě dodnes Highway 61 Revisited s legendárním hitem Like A Rolling Stone.

Dylan už dávno mohl odejít na zasloužený odpočinek, ale ani po sedmdesátce nepřestává objíždět svět a chrlit alba, v posledních letech třeba Shadows In The Night, Fallen Angels a Triplicate. V Česku hrál už mnohokrát. Vstupenky na brněnský koncert budou od 8. prosince v 9.00 v síti Ticketpro za 1 690 - 2 390 korun.