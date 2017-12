Anderson na Berlinale v minulosti soutěžil již se třemi snímky: Taková zvláštní rodinka, Život pod vodou a Grandhotel Budapešť, který získal v roce 2014 Stříbrného medvěda, velkou cenu poroty. „Jsem mimořádně potěšen, že se Wes Anderson znovu vrací do soutěže. Bude to poprvé, co festival zahájí animovaný film, snímek, který díky šarmu Wese Andersona určitě chytí publikum za srdce,“ řekl k tomu ředitel festivalu Dieter Kosslick.

Režisér, který často odkazuje na světovou kinematografii, uvedl, že Psí ostrov částečně zamýšlí jako poctu japonskému režisérovi Akiru Kurosawovi.

Do českých kin film v červnu uvede CinemArt.