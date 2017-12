Společnost Twentieth Century Fox uvedla, že natáčení filmu Bohemian Rhapsody bylo „zastaveno dočasně kvůli nečekané nedostupnosti režiséra“. Jeho mluvčí nechtěl konkrétně specifikovat, co režisérovi je, ale jde o nemoc natolik vážnou, že mu znemožňuje několik týdnů pracovat.

”Bryan doufá, že se vrátí k práci na filmu brzy po svátcích,“ dodal mluvčí.

Natáčení probíhá ve Velké Británii. Premiéru filmu by to zatím ohrozit nemělo, počítá se s ní až v prosinci 2018. Singer má na kontě snímky jako Obvyklí podezřelí nebo sérii X-Men.

Zpěvák Freddie Mercury je stále nesmírně populární.

FOTO: ČTK

Hlavní roli frontmana Queen dostal Rami Malek, šestatřicetiletý kalifornský herec, který se už proslavil v seriálu Mr. Robot a hrál také ve filmech Noc v muzeu, Twilight Saga, Dočasný domov, Back Beyond nebo Need for Speed. Mercuryho připomíná svým mírně exotickým vzhledem. Před ním se spekulovalo i o Johnnym Deppovi nebo Sachovi Baronu Cohenovi, ale nedohodli se se zbylými členy Queen.

Film má mapovat hlavně začátky Queen a končit kolem koncertu na Live Aid v roce 1985. Zvěsti, že se bude odehrávat i po smrti Mercuryho, se nakonec nepotvrdily.